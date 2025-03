Taxa de 25% para aço e alumínio dos EUA entra em vigor partir desta quarta — Brasil está incluído

Após renegociação da taxa sobre o aço canadense, o Governo dos Estados Unidos declarou nesta terça-feira, 11, que a taxa de 25% sobre o aço e o alumínio de todos os parceiros do país norte-americano entrará em vigor por volta das 1h (horário de Brasília), 00h no horário de Washington, desta quarta-feira, 12. A medida afeta o Brasil e não terá exceções.

“Após o presidente Trump ameaçar usar seus poderes executivos para retaliar com uma tarifa colossal de 50% contra o Canadá, o premiê de Ontário, Doug Ford, falou com o secretário Lutnick para transmitir que ele está recuando na implementação de uma taxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos. O presidente Trump mais uma vez usou a alavancagem da economia americana, que é a melhor e maior do mundo, para entregar uma vitória para o povo americano. De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março.” disse em nota oficial o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai.

Trump já havia assinado a medida em fevereiro.

Medida afeta o Brasil

Os dados mais atualizados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos (DOC) mostram que o Brasil será um dos mais afetados pela tarifa de 25% a ser imposta por Trump às importações de aço pelo país. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os EUA, atrás apenas do Canadá. No acumulado do ano, o país vendeu 4,08 milhões de toneladas, representando 15,5% de tudo que os Estados Unidos compraram de fora. Segundo o governo americano, o montante equivaleu a US$ 2,99 bilhões.

À época da assinatura, especialistas ouvidos pela EXAME declararam que as tarifas podem causar um aumento da oferta no mercado interno, o que pode baratear os preços e estimular a indústria nacional. Porém, o aço chinês, já presente no mercado brasileiro e em outros lugares do mundo, tem tomado espaço do produto produzido no Brasil, o que pode fazer com que os estoques fiquem parados e prejudiquem as empresas.

As principais empresas que podem ser afetadas pela medida serão ArcelorMittal, Ternium e CSN, as maiores exportadoras para os americanos. O aço exportado pelo Brasil ao país é majoritariamente semiacabado, ou seja, um insumo intermediário. Ele é comprado pelas siderúrgicas dos Estados Unidos, que processam, laminam e depois vendem para as indústrias, como a automotiva, para virar um produto final.

Em 27 de janeiro, Trump havia citado o Brasil como parte de um grupo que “quer mal” aos Estados Unidos. "A China é um grande criador de tarifas. Índia, Brasil, tantos, tantos países. Então, não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar, sempre colocar a América em primeiro lugar", afirmou.

Guerra comercial

Trump usa as tarifas como forma de pressionar outros países a tomar medidas que ele deseja, como a de reforçar a segurança na fronteira e conter o fluxo de imigrantes.

Em outras ocasiões, como quando anunciou tarifas contra o México, China e Canadá, Trump demorou alguns dias para assinar a ordem executiva sobre o tema. Ele ficou dias dizendo que as tarifas entrariam em vigor em 1º de fevereiro, mas só assinou a ordem para isso no próprio dia 1º, no fim da tarde, e determinou que as medidas entrassem em vigor três dias depois, em 4 de fevereiro.

No entanto, as tarifas contra México e Canadá foram adiadas até 4 de março, após um acordo. Os países vizinhos tomaram medidas para reforçar a segurança na fronteira e assumiram mais alguns compromissos.