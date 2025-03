Tesla ensaia recuperação no pré-mercado após cair 15,4% na segunda-feira

A Tesla (TSLA) ensaia uma recuperação parcial no pré-mercado de Nova York, subindo 3,3% após a perda acentuada de 15,4% registrada na sessão anterior.

Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em sua plataforma Truth Social que comprará um carro da montadora em solidariedade ao CEO da Tesla, Elon Musk.

A forte queda das ações da Tesla no pregão da última segunda-feira, 11, foi acompanhada por outras quedas significativas no setor de tecnologia, com destaque para o fabricante de semicondutores Nvidia (NVDA), que avançava 1,2% no pré-mercado, após um tombo de aproximadamente 5% na véspera.

O setor de chips tem sofrido com o impacto das preocupações sobre o crescimento econômico, exacerbadas pela política de Trump. A Tesla, que tem sido uma das ações mais volúveis do mercado, parece mais uma vez encontrar forças para se reerguer, característica que a transformou em um ativo que, para muitos investidores, desafia a lógica convencional.

Já a Oracle, empresa desenvolvedora de software para nuvem, viu suas ações recuarem 2,2% após um resultado trimestral abaixo das expectativas de receita.

Na ponta negativa, o setor aéreo está sendo pressionado, com a Delta Air Lines registrando uma queda de 10,6%, após reduzir suas projeções para o primeiro trimestre. O movimento impactou também outras gigantes do setor, como American Airlines (-6,2%) e United Airlines (-7,8%)

Os mercados globais seguem tensos com a expectativa de que tarifas comerciais e cortes de gastos possam afetar ainda mais a economia americana.

Trump, por sua vez, sinalizou que não intervirá para sustentar os ativos, ao mesmo tempo em que o Fed (Federal Reserve) mantém uma postura cautelosa em relação à política de juros. A diminuição do interesse por ativos de risco também foi refletida na leve queda dos rendimentos dos treasuries e do índice dólar, com investidores aguardando indicadores econômicos importantes, como o JOLTS de aberturas de vagas, e o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de fevereiro.

No cenário das commodities, o cobre avançou com o recuo do dólar, enquanto o minério de ferro teve uma modesta recuperação em Singapura. O petróleo também registrou uma leve alta, após perder cerca de 1,5% na sessão anterior.