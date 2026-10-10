Trump chama Nobel da Paz de 'corrupto' após prêmio a Navi Pillay

Trump afirmou que o Nobel da Paz ficou desacreditado após a premiação de Navi Pillay (Mandel NGAN/AFP)
Repórter de ESG
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08h41.
Última atualização em 10 de outubro de 2026 às 08h46.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, chamou nesta sexta-feira de “desconhecida” a juíza sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, vencedora do Nobel da Paz, e acusou o comitê do prêmio de corrupção. Trump parabenizou Pillay, mas afirmou que os Estados Unidos, representados por ele, deveriam ter recebido a honraria por sua atuação na resolução de conflitos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira a escolha da juíza sul-africana Navanethem “Navi” Pillay como vencedora do Nobel da Paz e afirmou que o comitê responsável pela premiação é “corrupto”.
Durante um comício em Syracuse, no estado de Nova York, Trump disse que nunca havia ouvido falar de Pillay. Na sequência, porém, descreveu a jurista como uma “pessoa liberal que trabalha nas Nações Unidas” e a parabenizou pelo prêmio.
“Hoje deram o Prêmio Nobel da Paz a uma pessoa de quem eu nunca tinha ouvido falar”, afirmou.
Depois do anúncio, Trump elevou o tom contra a premiação e disse que o Nobel da Paz teria sido “desacreditado para sempre” por um grupo que classificou como “ideólogos radicais”, “antidemocráticos” e “inimigos da civilização”.
O presidente também afirmou que o prêmio é “corrupto”.Quem são as 21 mulheres que já ganharam o Prêmio Nobel da Paz
As críticas foram acompanhadas de uma nova defesa de sua própria candidatura à honraria.
“Os Estados Unidos da América, representados por mim como seu presidente, deveriam ter recebido o prêmio Nobel da Paz, mas não o receberam”, disse Trump.Por que o Nobel da Paz é entregue na Noruega? Entenda a origem do prêmio
O presidente americano afirma ter resolvido diferentes conflitos internacionais e usa esse argumento para defender que deveria ser reconhecido com o prêmio.
Pillay é ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, o TPI, corte internacional responsável por julgar indivíduos acusados de crimes como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.
Ela também integrou uma comissão independente das Nações Unidas sobre Israel e os territórios palestinos ocupados. O grupo concluiu que Israel havia cometido genocídio em Gaza.
A premiação ocorre em meio à tensão entre o governo Trump e o TPI. Após o anúncio do Nobel a Pillay, os Estados Unidos decidiram sancionar o tribunal.
Navanethem “Navi” Pillay é uma juíza sul-africana e ex-integrante do Tribunal Penal Internacional. Pillay também participou da comissão independente das Nações Unidas sobre Israel e os territórios palestinos ocupados.
Donald Trump afirmou que nunca tinha ouvido falar de Navi Pillay e depois a descreveu como uma pessoa liberal que trabalha nas Nações Unidas. Apesar das críticas, o presidente dos Estados Unidos parabenizou a juíza.
Trump afirmou que o Nobel da Paz ficou desacreditado após a premiação de Navi Pillay. Segundo o presidente americano, a decisão foi tomada por ideólogos radicais, antidemocráticos e inimigos da civilização.
Navi Pillay integrou a comissão independente das Nações Unidas sobre Israel e os territórios palestinos ocupados. A comissão concluiu que Israel cometeu genocídio em Gaza.
Donald Trump afirma que resolveu vários conflitos no mundo e, por isso, merece o Nobel da Paz. No comício em Syracuse, o presidente disse que os Estados Unidos, representados por ele, deveriam ter recebido o prêmio.