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Trump chama Nobel da Paz de 'corrupto' após prêmio a Navi Pillay

Presidente dos EUA criticou a escolha da jurista sul-africana, ligada à ONU, e voltou a reivindicar a honraria para si

Trump afirmou que o Nobel da Paz ficou desacreditado após a premiação de Navi Pillay (Mandel NGAN/AFP)

Trump afirmou que o Nobel da Paz ficou desacreditado após a premiação de Navi Pillay (Mandel NGAN/AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08h41.

Última atualização em 10 de outubro de 2026 às 08h46.

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, chamou nesta sexta-feira de “desconhecida” a juíza sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, vencedora do Nobel da Paz, e acusou o comitê do prêmio de corrupção. Trump parabenizou Pillay, mas afirmou que os Estados Unidos, representados por ele, deveriam ter recebido a honraria por sua atuação na resolução de conflitos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira a escolha da juíza sul-africana Navanethem “Navi” Pillay como vencedora do Nobel da Paz e afirmou que o comitê responsável pela premiação é “corrupto”.

Durante um comício em Syracuse, no estado de Nova York, Trump disse que nunca havia ouvido falar de Pillay. Na sequência, porém, descreveu a jurista como uma “pessoa liberal que trabalha nas Nações Unidas” e a parabenizou pelo prêmio.

“Hoje deram o Prêmio Nobel da Paz a uma pessoa de quem eu nunca tinha ouvido falar”, afirmou.

Depois do anúncio, Trump elevou o tom contra a premiação e disse que o Nobel da Paz teria sido “desacreditado para sempre” por um grupo que classificou como “ideólogos radicais”, “antidemocráticos” e “inimigos da civilização”.

O presidente também afirmou que o prêmio é “corrupto”.

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Trump volta a reivindicar Nobel para si

As críticas foram acompanhadas de uma nova defesa de sua própria candidatura à honraria.

“Os Estados Unidos da América, representados por mim como seu presidente, deveriam ter recebido o prêmio Nobel da Paz, mas não o receberam”, disse Trump.

Por que o Nobel da Paz é entregue na Noruega? Entenda a origem do prêmio

O presidente americano afirma ter resolvido diferentes conflitos internacionais e usa esse argumento para defender que deveria ser reconhecido com o prêmio.

Pillay e o pano de fundo com o TPI

Pillay é ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, o TPI, corte internacional responsável por julgar indivíduos acusados de crimes como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

Ela também integrou uma comissão independente das Nações Unidas sobre Israel e os territórios palestinos ocupados. O grupo concluiu que Israel havia cometido genocídio em Gaza.

A premiação ocorre em meio à tensão entre o governo Trump e o TPI. Após o anúncio do Nobel a Pillay, os Estados Unidos decidiram sancionar o tribunal.

'Perguntas frequentes'

Quem é Navanethem “Navi” Pillay, vencedora do Nobel da Paz? ＋

Navanethem “Navi” Pillay é uma juíza sul-africana e ex-integrante do Tribunal Penal Internacional. Pillay também participou da comissão independente das Nações Unidas sobre Israel e os territórios palestinos ocupados.

O que Donald Trump disse sobre Navi Pillay? ＋

Donald Trump afirmou que nunca tinha ouvido falar de Navi Pillay e depois a descreveu como uma pessoa liberal que trabalha nas Nações Unidas. Apesar das críticas, o presidente dos Estados Unidos parabenizou a juíza.

Por que Trump chamou o comitê do Nobel de corrupto? ＋

Trump afirmou que o Nobel da Paz ficou desacreditado após a premiação de Navi Pillay. Segundo o presidente americano, a decisão foi tomada por ideólogos radicais, antidemocráticos e inimigos da civilização.

Qual foi a atuação de Navi Pillay nas Nações Unidas? ＋

Navi Pillay integrou a comissão independente das Nações Unidas sobre Israel e os territórios palestinos ocupados. A comissão concluiu que Israel cometeu genocídio em Gaza.

Por que Donald Trump diz que deveria receber o Nobel da Paz? ＋

Donald Trump afirma que resolveu vários conflitos no mundo e, por isso, merece o Nobel da Paz. No comício em Syracuse, o presidente disse que os Estados Unidos, representados por ele, deveriam ter recebido o prêmio.

Acompanhe tudo sobre:Prêmio NobelDonald Trump

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