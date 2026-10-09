Quem são as 21 mulheres que já ganharam o Prêmio Nobel da Paz

Navi Pillay se tornou em 2026 a 21ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz (Jean-Marc Ferré/UN Photo)
Repórter
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06h19.
Navanethem “Navi” Pillay se tornou a 21ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz desde a criação da premiação. A jurista sul-africana se junta a uma lista que começou com Bertha von Suttner, em 1905, e reúne nomes como Madre Teresa, Malala Yousafzai, Maria Ressa e Narges Mohammadi.
A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2026, é a 21ª mulher a receber a honraria na história.
Pillay foi premiada nesta sexta-feira, 9, por seus esforços para promover a paz e o direito internacional. Sua escolha amplia uma lista de mulheres laureadas que começou há 121 anos, com a austríaca Bertha von Suttner, em 1905.
Desde então, mulheres de diferentes países receberam o Nobel da Paz. A lista inclui Madre Teresa, Aung San Suu Kyi, Rigoberta Menchú, Malala Yousafzai, Nadia Murad, Maria Ressa e Narges Mohammadi.
Antes de Pillay, a mulher mais recente a receber o prêmio havia sido a venezuelana María Corina Machado, vencedora em 2025.
Veja as 21 mulheres que receberam o Prêmio Nobel da Paz:
|Ano
|Laureada
|País
|1905
|Bertha von Suttner
|Áustria
|1931
|Jane Addams
|Estados Unidos
|1946
|Emily Greene Balch
|Estados Unidos
|1976
|Betty Williams
|Reino Unido (Irlanda do Norte)
|1976
|Mairead Corrigan
|Reino Unido (Irlanda do Norte)
|1979
|Madre Teresa
|Índia
|1982
|Alva Myrdal
|Suécia
|1991
|Aung San Suu Kyi
|Mianmar
|1992
|Rigoberta Menchú
|Guatemala
|1997
|Jody Williams
|Estados Unidos
|2003
|Shirin Ebadi
|Irã
|2004
|Wangari Maathai
|Quênia
|2011
|Ellen Johnson Sirleaf
|Libéria
|2011
|Leymah Gbowee
|Libéria
|2011
|Tawakkol Karman
|Iêmen
|2014
|Malala Yousafzai
|Paquistão
|2018
|Nadia Murad
|Iraque
|2021
|Maria Ressa
|Filipinas
|2023
|Narges Mohammadi
|Irã
|2025
|María Corina Machado
|Venezuela
|2026
|Navanethem “Navi” Pillay
|África do Sul
Nascida em Durban, na África do Sul, em 23 de setembro de 1941, Pillay cresceu em uma família de origem tâmil indiana durante o apartheid. Ela iniciou a carreira como advogada e defendeu ativistas que se opunham ao regime de segregação racial.
A jurista passou pela Suprema Corte da África do Sul, pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda e pelo Tribunal Penal Internacional. Entre 2008 e 2014, foi alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
Pillay também presidiu, entre 2021 e 2025, a Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU sobre o Território Palestino Ocupado. Desde 2019, atua como juíza ad hoc na Corte Internacional de Justiça no processo em que Mianmar é acusado de genocídio.
Ao anunciar o Nobel da Paz de 2026, o Comitê Norueguês do Nobel destacou a contribuição de Pillay para o desenvolvimento do direito internacional. Sua atuação no Tribunal Penal Internacional para Ruanda ajudou a estabelecer que estupro e violência sexual podem constituir crimes contra a humanidade e genocídio.
Com a premiação de Navi Pillay em 2026, 21 mulheres já receberam o Prêmio Nobel da Paz.
Bertha von Suttner, da Áustria, foi a primeira mulher a receber o Nobel da Paz, em 1905.
A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay se tornou a 21ª mulher laureada com o Nobel da Paz ao receber o prêmio em 2026.
Navi Pillay recebeu o prêmio em 2026, María Corina Machado em 2025, Narges Mohammadi em 2023 e Maria Ressa em 2021.