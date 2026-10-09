Quem são as 21 mulheres que já ganharam o Prêmio Nobel da Paz

RESUMO ＋ Navanethem “Navi” Pillay se tornou a 21ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz desde a criação da premiação. A jurista sul-africana se junta a uma lista que começou com Bertha von Suttner, em 1905, e reúne nomes como Madre Teresa, Malala Yousafzai, Maria Ressa e Narges Mohammadi.

A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2026, é a 21ª mulher a receber a honraria na história.

Pillay foi premiada nesta sexta-feira, 9, por seus esforços para promover a paz e o direito internacional. Sua escolha amplia uma lista de mulheres laureadas que começou há 121 anos, com a austríaca Bertha von Suttner, em 1905.

Desde então, mulheres de diferentes países receberam o Nobel da Paz. A lista inclui Madre Teresa, Aung San Suu Kyi, Rigoberta Menchú, Malala Yousafzai, Nadia Murad, Maria Ressa e Narges Mohammadi.

Antes de Pillay, a mulher mais recente a receber o prêmio havia sido a venezuelana María Corina Machado, vencedora em 2025.

Quais mulheres já ganharam o Nobel da Paz?

Veja as 21 mulheres que receberam o Prêmio Nobel da Paz:

Ano Laureada País 1905 Bertha von Suttner Áustria 1931 Jane Addams Estados Unidos 1946 Emily Greene Balch Estados Unidos 1976 Betty Williams Reino Unido (Irlanda do Norte) 1976 Mairead Corrigan Reino Unido (Irlanda do Norte) 1979 Madre Teresa Índia 1982 Alva Myrdal Suécia 1991 Aung San Suu Kyi Mianmar 1992 Rigoberta Menchú Guatemala 1997 Jody Williams Estados Unidos 2003 Shirin Ebadi Irã 2004 Wangari Maathai Quênia 2011 Ellen Johnson Sirleaf Libéria 2011 Leymah Gbowee Libéria 2011 Tawakkol Karman Iêmen 2014 Malala Yousafzai Paquistão 2018 Nadia Murad Iraque 2021 Maria Ressa Filipinas 2023 Narges Mohammadi Irã 2025 María Corina Machado Venezuela 2026 Navanethem “Navi” Pillay África do Sul

Quem é Navi Pillay, 21ª mulher a ganhar o Nobel da Paz?

Nascida em Durban, na África do Sul, em 23 de setembro de 1941, Pillay cresceu em uma família de origem tâmil indiana durante o apartheid. Ela iniciou a carreira como advogada e defendeu ativistas que se opunham ao regime de segregação racial.

A jurista passou pela Suprema Corte da África do Sul, pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda e pelo Tribunal Penal Internacional. Entre 2008 e 2014, foi alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Pillay também presidiu, entre 2021 e 2025, a Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU sobre o Território Palestino Ocupado. Desde 2019, atua como juíza ad hoc na Corte Internacional de Justiça no processo em que Mianmar é acusado de genocídio.

Ao anunciar o Nobel da Paz de 2026, o Comitê Norueguês do Nobel destacou a contribuição de Pillay para o desenvolvimento do direito internacional. Sua atuação no Tribunal Penal Internacional para Ruanda ajudou a estabelecer que estupro e violência sexual podem constituir crimes contra a humanidade e genocídio.