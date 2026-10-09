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Quem são as 21 mulheres que já ganharam o Prêmio Nobel da Paz

Navi Pillay se tornou a 21ª mulher laureada; lista começou em 1905 com a austríaca Bertha von Suttner

Navi Pillay se tornou em 2026 a 21ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz (Jean-Marc Ferré/UN Photo)

Navi Pillay se tornou em 2026 a 21ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz (Jean-Marc Ferré/UN Photo)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06h19.

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Navanethem “Navi” Pillay se tornou a 21ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz desde a criação da premiação. A jurista sul-africana se junta a uma lista que começou com Bertha von Suttner, em 1905, e reúne nomes como Madre Teresa, Malala Yousafzai, Maria Ressa e Narges Mohammadi.

A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2026, é a 21ª mulher a receber a honraria na história.

Pillay foi premiada nesta sexta-feira, 9, por seus esforços para promover a paz e o direito internacional. Sua escolha amplia uma lista de mulheres laureadas que começou há 121 anos, com a austríaca Bertha von Suttner, em 1905.

Desde então, mulheres de diferentes países receberam o Nobel da Paz. A lista inclui Madre Teresa, Aung San Suu Kyi, Rigoberta Menchú, Malala Yousafzai, Nadia Murad, Maria Ressa e Narges Mohammadi.

Antes de Pillay, a mulher mais recente a receber o prêmio havia sido a venezuelana María Corina Machado, vencedora em 2025.

Quais mulheres já ganharam o Nobel da Paz?

Veja as 21 mulheres que receberam o Prêmio Nobel da Paz:

AnoLaureadaPaís
1905Bertha von SuttnerÁustria
1931Jane AddamsEstados Unidos
1946Emily Greene BalchEstados Unidos
1976Betty WilliamsReino Unido (Irlanda do Norte)
1976Mairead CorriganReino Unido (Irlanda do Norte)
1979Madre TeresaÍndia
1982Alva MyrdalSuécia
1991Aung San Suu KyiMianmar
1992Rigoberta MenchúGuatemala
1997Jody WilliamsEstados Unidos
2003Shirin EbadiIrã
2004Wangari MaathaiQuênia
2011Ellen Johnson SirleafLibéria
2011Leymah GboweeLibéria
2011Tawakkol KarmanIêmen
2014Malala YousafzaiPaquistão
2018Nadia MuradIraque
2021Maria RessaFilipinas
2023Narges MohammadiIrã
2025María Corina MachadoVenezuela
2026Navanethem “Navi” PillayÁfrica do Sul

Quem é Navi Pillay, 21ª mulher a ganhar o Nobel da Paz?

Nascida em Durban, na África do Sul, em 23 de setembro de 1941, Pillay cresceu em uma família de origem tâmil indiana durante o apartheid. Ela iniciou a carreira como advogada e defendeu ativistas que se opunham ao regime de segregação racial.

A jurista passou pela Suprema Corte da África do Sul, pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda e pelo Tribunal Penal Internacional. Entre 2008 e 2014, foi alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Pillay também presidiu, entre 2021 e 2025, a Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU sobre o Território Palestino Ocupado. Desde 2019, atua como juíza ad hoc na Corte Internacional de Justiça no processo em que Mianmar é acusado de genocídio.

Ao anunciar o Nobel da Paz de 2026, o Comitê Norueguês do Nobel destacou a contribuição de Pillay para o desenvolvimento do direito internacional. Sua atuação no Tribunal Penal Internacional para Ruanda ajudou a estabelecer que estupro e violência sexual podem constituir crimes contra a humanidade e genocídio.

'Perguntas frequentes'

Quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel da Paz? ＋

Com a premiação de Navi Pillay em 2026, 21 mulheres já receberam o Prêmio Nobel da Paz.

Quem foi a primeira mulher a ganhar o Nobel da Paz? ＋

Bertha von Suttner, da Áustria, foi a primeira mulher a receber o Nobel da Paz, em 1905.

Quem foi a 21ª mulher a ganhar o Nobel da Paz? ＋

A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay se tornou a 21ª mulher laureada com o Nobel da Paz ao receber o prêmio em 2026.

Quais mulheres ganharam o Nobel da Paz mais recentemente? ＋

Navi Pillay recebeu o prêmio em 2026, María Corina Machado em 2025, Narges Mohammadi em 2023 e Maria Ressa em 2021.

Acompanhe tudo sobre:Prêmio Nobel

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