Do combate ao apartheid ao Nobel da Paz de 2026: quem é Navi Pillay?

A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay foi anunciada nesta sexta-feira, 9, como vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2026, em reconhecimento aos esforços para promover a paz e o direito internacional.

Segundo o Comitê Norueguês do Nobel, Pillay teve papel fundamental na responsabilização por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Sua trajetória inclui a defesa de Nelson Mandela durante o apartheid e a atuação em importantes tribunais internacionais.

Quem é Navi Pillay?

Nascida em Durban, na África do Sul, em uma família de origem indiana tâmil, Navi Pillay cresceu durante o regime do apartheid. Tornou-se advogada e ganhou destaque no combate à discriminação racial e à segregação, tendo atuado na defesa de Nelson Mandela e de outros opositores do regime.

Ao longo da carreira, ocupou cargos em algumas das principais instituições jurídicas internacionais. Foi juíza do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, do Tribunal Penal Internacional e de um tribunal superior da África do Sul.

Também exerceu o cargo de alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e presidiu, até recentemente, a Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU sobre os Territórios Palestinos Ocupados.

Atualmente, atua como juíza na Corte Internacional de Justiça, no processo em que Mianmar é acusado de genocídio.

Entre suas principais contribuições está a atuação no Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que estabeleceu que estupro e violência sexual podem constituir crimes contra a humanidade e genocídio.

Pillay também teve papel importante em um precedente jurídico que permitiu responsabilizar um acusado por incitação ao genocídio por meio de propaganda.

Segundo o Comitê Norueguês do Nobel, a trajetória da jurista contribuiu para ampliar o alcance do direito internacional e fortalecer mecanismos de responsabilização por violações dos direitos humanos.

Quais mulheres já venceram o Nobel da Paz?

Com a premiação de Navi Pillay em 2026, o número de mulheres que conquistaram o Prêmio Nobel da Paz chegou a 21. Ao todo, 113 pessoas receberam a honraria desde sua criação, em 1901.

A primeira mulher a conquistar o prêmio foi Bertha von Suttner, em 1905, reconhecida por sua oposição às guerras. Desde então, outras mulheres foram premiadas por iniciativas relacionadas à defesa dos direitos humanos, à democracia, ao desarmamento e à promoção da paz.

Entre as vencedoras estão Malala Yousafzai, premiada em 2014 por sua defesa do direito à educação, e María Corina Machado, vencedora de 2025 por sua atuação em defesa da democracia na Venezuela.

Confira a lista completa de mulheres vencedoras do Nobel da Paz, em ordem cronológica:

1905 – Bertha von Suttner: pela oposição às guerras e defesa da paz.

pela oposição às guerras e defesa da paz. 1931 – Jane Addams: pelos esforços para promover o ideal da paz.

pelos esforços para promover o ideal da paz. 1946 – Emily Greene Balch: pelo trabalho dedicado à causa da paz ao longo da vida.

pelo trabalho dedicado à causa da paz ao longo da vida. 1976 – Betty Williams: pela criação de um movimento para encerrar o conflito violento na Irlanda do Norte.

pela criação de um movimento para encerrar o conflito violento na Irlanda do Norte. 1976 – Mairead Corrigan: pela atuação no movimento pacifista da Irlanda do Norte.

pela atuação no movimento pacifista da Irlanda do Norte. 1979 – Madre Teresa de Calcutá: pelo trabalho de assistência a pessoas em situação de sofrimento.

pelo trabalho de assistência a pessoas em situação de sofrimento. 1982 – Alva Myrdal: pela atuação em favor do desarmamento e da criação de zonas livres de armas nucleares.

pela atuação em favor do desarmamento e da criação de zonas livres de armas nucleares. 1991 – Aung San Suu Kyi: pela luta não violenta em defesa da democracia e dos direitos humanos.

pela luta não violenta em defesa da democracia e dos direitos humanos. 1992 – Rigoberta Menchú Tum: pela defesa da justiça social e dos direitos dos povos indígenas.

pela defesa da justiça social e dos direitos dos povos indígenas. 1997 – Jody Williams: pela campanha contra minas terrestres antipessoais.

pela campanha contra minas terrestres antipessoais. 2003 – Shirin Ebadi: pela defesa da democracia e dos direitos humanos, especialmente de mulheres e crianças.

pela defesa da democracia e dos direitos humanos, especialmente de mulheres e crianças. 2004 – Wangari Maathai: pela contribuição ao desenvolvimento sustentável, à democracia e à paz.

pela contribuição ao desenvolvimento sustentável, à democracia e à paz. 2011 – Ellen Johnson Sirleaf: pela luta não violenta pela segurança das mulheres e sua participação na construção da paz.

pela luta não violenta pela segurança das mulheres e sua participação na construção da paz. 2011 – Leymah Gbowee: pela defesa dos direitos das mulheres e de sua participação nos processos de paz.

pela defesa dos direitos das mulheres e de sua participação nos processos de paz. 2011 – Tawakkol Karman: pela luta não violenta pelos direitos das mulheres.

pela luta não violenta pelos direitos das mulheres. 2014 – Malala Yousafzai: pela defesa dos direitos das crianças e do acesso à educação.

pela defesa dos direitos das crianças e do acesso à educação. 2018 – Nadia Murad: pela luta contra o uso da violência sexual como arma de guerra.

pela luta contra o uso da violência sexual como arma de guerra. 2021 – Maria Ressa: pela defesa da liberdade de expressão como condição para a democracia e a paz.

pela defesa da liberdade de expressão como condição para a democracia e a paz. 2023 – Narges Mohammadi: pela luta contra a opressão das mulheres no Irã e em defesa dos direitos humanos.

pela luta contra a opressão das mulheres no Irã e em defesa dos direitos humanos. 2025 – María Corina Machado: pela defesa dos direitos democráticos na Venezuela e de uma transição pacífica para a democracia.

pela defesa dos direitos democráticos na Venezuela e de uma transição pacífica para a democracia. 2026 – Navi Pillay: pelos esforços para promover a paz e o direito internacional.

Quem foram os últimos vencedores do Nobel da Paz?

O Prêmio Nobel da Paz foi concedido 107 vezes entre 1901 e 2026, reconhecendo 144 laureados, entre eles 113 pessoas e 31 premiações a organizações.

Ao longo da história, o prêmio reconheceu iniciativas de combate às guerras, defesa dos direitos humanos, promoção da democracia, desarmamento e cooperação internacional.

2026: Navi Pillay, por seus esforços para promover a paz e o direito internacional.

Navi Pillay, por seus esforços para promover a paz e o direito internacional. 2025: María Corina Machado, pela defesa dos direitos democráticos na Venezuela e por uma transição pacífica para a democracia.

María Corina Machado, pela defesa dos direitos democráticos na Venezuela e por uma transição pacífica para a democracia. 2024: Nihon Hidankyo, pelo trabalho contra as armas nucleares e pela preservação dos testemunhos de sobreviventes das bombas atômicas.

Nihon Hidankyo, pelo trabalho contra as armas nucleares e pela preservação dos testemunhos de sobreviventes das bombas atômicas. 2023: Narges Mohammadi, pela luta contra a opressão das mulheres no Irã e em defesa dos direitos humanos.

Narges Mohammadi, pela luta contra a opressão das mulheres no Irã e em defesa dos direitos humanos. 2022: Ales Bialiatski, Memorial e Centro para as Liberdades Civis, pela defesa da sociedade civil e documentação de crimes de guerra e violações dos direitos humanos.

Ales Bialiatski, Memorial e Centro para as Liberdades Civis, pela defesa da sociedade civil e documentação de crimes de guerra e violações dos direitos humanos. 2021: Maria Ressa e Dmitry Muratov, pela defesa da liberdade de expressão.

Maria Ressa e Dmitry Muratov, pela defesa da liberdade de expressão. 2020: Programa Mundial de Alimentos (PMA), pelo combate à fome e pela contribuição à paz em regiões afetadas por conflitos.

Programa Mundial de Alimentos (PMA), pelo combate à fome e pela contribuição à paz em regiões afetadas por conflitos. 2019: Abiy Ahmed Ali, pelos esforços de paz e pela resolução do conflito fronteiriço entre Etiópia e Eritreia.

Abiy Ahmed Ali, pelos esforços de paz e pela resolução do conflito fronteiriço entre Etiópia e Eritreia. 2018: Denis Mukwege e Nadia Murad, pela luta contra o uso da violência sexual como arma de guerra.

Denis Mukwege e Nadia Murad, pela luta contra o uso da violência sexual como arma de guerra. 2017: Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares (ICAN), pela mobilização em favor da proibição das armas nucleares.

Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares (ICAN), pela mobilização em favor da proibição das armas nucleares. 2016: Juan Manuel Santos, pelos esforços para encerrar a guerra civil na Colômbia.

Juan Manuel Santos, pelos esforços para encerrar a guerra civil na Colômbia. 2015: Quarteto para o Diálogo Nacional da Tunísia, pela contribuição à construção de uma democracia pluralista no país.

Quarteto para o Diálogo Nacional da Tunísia, pela contribuição à construção de uma democracia pluralista no país. 2014: Kailash Satyarthi e Malala Yousafzai, pela defesa dos direitos das crianças e do acesso à educação.

Kailash Satyarthi e Malala Yousafzai, pela defesa dos direitos das crianças e do acesso à educação. 2013: Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), pelos esforços para eliminar armas químicas.

Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), pelos esforços para eliminar armas químicas. 2012: União Europeia, pela promoção da paz, da reconciliação, da democracia e dos direitos humanos na Europa.

União Europeia, pela promoção da paz, da reconciliação, da democracia e dos direitos humanos na Europa. 2011: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee e Tawakkol Karman, pela luta não violenta pelos direitos das mulheres e sua participação na construção da paz.

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee e Tawakkol Karman, pela luta não violenta pelos direitos das mulheres e sua participação na construção da paz. 2010: Liu Xiaobo, pela luta pacífica em defesa dos direitos humanos na China.

Liu Xiaobo, pela luta pacífica em defesa dos direitos humanos na China. 2009: Barack Obama, pelos esforços para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos.

Barack Obama, pelos esforços para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos. 2008: Martti Ahtisaari, pela atuação na resolução de conflitos internacionais.

Martti Ahtisaari, pela atuação na resolução de conflitos internacionais. 2007: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e Al Gore, pela divulgação de conhecimentos sobre as mudanças climáticas e seus impactos.

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e Al Gore, pela divulgação de conhecimentos sobre as mudanças climáticas e seus impactos. 2006: Muhammad Yunus e Grameen Bank, pela promoção do desenvolvimento econômico e social a partir das comunidades.

Muhammad Yunus e Grameen Bank, pela promoção do desenvolvimento econômico e social a partir das comunidades. 2005: Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e Mohamed ElBaradei, pelos esforços para impedir o uso militar da energia nuclear e promover seu uso seguro para fins pacíficos.

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e Mohamed ElBaradei, pelos esforços para impedir o uso militar da energia nuclear e promover seu uso seguro para fins pacíficos. 2004: Wangari Maathai, pela contribuição ao desenvolvimento sustentável, à democracia e à paz.

Wangari Maathai, pela contribuição ao desenvolvimento sustentável, à democracia e à paz. 2003: Shirin Ebadi, pela defesa da democracia e dos direitos humanos, especialmente de mulheres e crianças.

Shirin Ebadi, pela defesa da democracia e dos direitos humanos, especialmente de mulheres e crianças. 2002: Jimmy Carter, pela atuação na resolução pacífica de conflitos, promoção da democracia e desenvolvimento econômico e social.

Jimmy Carter, pela atuação na resolução pacífica de conflitos, promoção da democracia e desenvolvimento econômico e social. 2001: Organização das Nações Unidas (ONU) e Kofi Annan, pelo trabalho em favor de um mundo mais organizado e pacífico.

Organização das Nações Unidas (ONU) e Kofi Annan, pelo trabalho em favor de um mundo mais organizado e pacífico. 2000: Kim Dae-jung, pela defesa da democracia e dos direitos humanos na Coreia do Sul e pelos esforços de reconciliação com a Coreia do Norte.

Por que o Nobel da Paz é entregue na Noruega?

O Prêmio Nobel da Paz é o único dos cinco prêmios originais criados por Alfred Nobel cuja escolha dos vencedores ficou sob responsabilidade de uma instituição norueguesa, e não sueca.

Em seu testamento, o inventor determinou que o prêmio fosse concedido por um comitê de cinco integrantes escolhido pelo Parlamento da Noruega, o Storting. Os primeiros prêmios foram entregues em 1901.

A razão para essa decisão, porém, nunca foi explicada por Nobel. Uma das hipóteses é que a escolha tenha sido influenciada pela união política entre Suécia e Noruega, que durou até 1905.

Outra possibilidade é que o inventor considerasse a Noruega mais comprometida com a resolução pacífica de conflitos internacionais naquele período.

A premiação reconhece iniciativas voltadas à paz, à cooperação entre países e, ao longo de sua história, também passou a contemplar a defesa dos direitos humanos e da democracia.