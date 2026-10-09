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Navi Pillay ganha Nobel da Paz de 2026; saiba quem é a jurista

Sul-africana atuou em tribunais internacionais, foi alta comissária da ONU para os Direitos Humanos e participou de julgamentos históricos

Navi Pillay, vencedora do Nobel da Paz de 2026, construiu carreira ligada aos direitos humanos e ao fortalecimento do direito internacional (Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)

Navi Pillay, vencedora do Nobel da Paz de 2026, construiu carreira ligada aos direitos humanos e ao fortalecimento do direito internacional (Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06h05.

Última atualização em 9 de outubro de 2026 às 06h25.

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RESUMO ＋

A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2026 por sua atuação em defesa do direito internacional. Ao longo da carreira, ela participou de tribunais internacionais sobre genocídio e crimes contra a humanidade, foi alta comissária da ONU para os Direitos Humanos e ajudou a consolidar o entendimento de que estupro e violência sexual podem configurar crimes contra a humanidade e genocídio.

A jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2026 por seus esforços para promover a paz e o direito internacional, anunciou o Comitê Norueguês do Nobel nesta sexta-feira, 9.

Segundo o comitê, Pillay teve papel relevante na construção de uma ordem jurídica internacional capaz de responsabilizar autores de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio.

“Navi Pillay é uma das grandes defensoras dos princípios jurídicos internacionais de nosso tempo”, afirmou o comitê ao anunciar a premiação.

Nascida em 23 de setembro de 1941, em Durban, na África do Sul, Pillay cresceu em uma família de origem tâmil indiana durante o regime do apartheid. Formada em Direito, começou a carreira defendendo ativistas que se opunham ao sistema de segregação racial e, em 1967, abriu seu próprio escritório de advocacia.

Quem é Navi Pillay?

A jurista sul-africana Navi Pillay discursando durante sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas

A jurista sul-africana Navi Pillay, vencedora do Nobel da Paz de 2026, durante discurso na ONU. (Jean-Marc Ferré/UN Photo)

Pillay construiu uma carreira ligada à defesa dos direitos humanos e aos principais tribunais internacionais. Ela foi nomeada para a Suprema Corte da África do Sul em 1995 e, quatro anos depois, tornou-se juíza e presidente do Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Depois, integrou o Tribunal Penal Internacional e, entre 2008 e 2014, ocupou o cargo de alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Pillay também presidiu, de 2021 a 2025, a Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU sobre o Território Palestino Ocupado.

Desde 2019, atua como juíza ad hoc na Corte Internacional de Justiça no processo em que Mianmar é acusado de genocídio.

Qual foi o papel de Navi Pillay no direito internacional?

O Comitê Norueguês do Nobel destacou especialmente a participação de Pillay no Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Sua atuação contribuiu para estabelecer que estupro e violência sexual podem constituir crimes contra a humanidade e genocídio.

Ela também teve participação em outro avanço jurídico citado pelo comitê: pela primeira vez, um réu enfrentou acusações de incitação ao genocídio com base na disseminação de propaganda.

Para o comitê, a trajetória da jurista mostra como mecanismos legais podem contribuir para prevenir guerras e atos de violência e responsabilizar Estados e líderes nacionais.

A entidade também afirmou que a escolha ocorre em um momento de pressão sobre as instituições do direito internacional, com aumento do número de guerras e conflitos e ataques políticos contra juízes e tribunais.

“A paz exige justiça”, afirmou o comitê. Segundo a entidade, uma ordem internacional capaz de responsabilizar criminosos de guerra e garantir justiça às vítimas é uma condição para a construção de um mundo mais pacífico.

Por que Navi Pillay ganhou o Nobel da Paz de 2026?

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio a Navi Pillay “por seus esforços para promover a paz e o direito internacional”. A entidade destacou sua contribuição para fortalecer tribunais e princípios jurídicos internacionais.

'Perguntas frequentes'

Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2026? ＋

Navi Pillay, jurista sul-africana, ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2026.

Por que Navi Pillay ganhou o Nobel da Paz? ＋

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio a Pillay por seus esforços para promover a paz e o direito internacional e por sua contribuição ao fortalecimento de mecanismos internacionais de responsabilização.

Quem é Navi Pillay? ＋

Navi Pillay é uma jurista sul-africana nascida em Durban em 1941. Ela atuou na Suprema Corte da África do Sul, no Tribunal Penal Internacional para Ruanda e no Tribunal Penal Internacional, além de ter sido alta comissária da ONU para os Direitos Humanos.

Qual foi a contribuição de Navi Pillay para o direito internacional? ＋

Entre suas principais contribuições está a atuação no Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que estabeleceu que estupro e violência sexual podem constituir crimes contra a humanidade e genocídio.

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