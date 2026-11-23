O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 23, que o governo federal não dispõe de uma solução imediata para o ajuste das contas públicas e defendeu uma trajetória gradual de melhora do resultado fiscal.

Segundo ele, a equipe econômica mantém o objetivo de alcançar um superávit primário entre 1,5% e 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até o fim do próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não tem fórmula mágica, não tem Posto Ipiranga que vá ter autonomia para fazer isso do ponto de vista do governo. Um compromisso democrático com resultado fiscal gradual é a contribuição realista e pragmática", afirmou o ministro durante o Itaú Macro Vision 2026, realizado em São Paulo.

Durigan participou do evento por videoconferência, após ser convocado por Lula para uma reunião em Brasília. Durante painel moderado pelo economista-chefe do Itaú Unibanco, Diogo Guillen, o ministro afirmou que a consolidação fiscal será necessária para criar condições estruturais de redução dos juros e garantir a sustentabilidade dos programas sociais.

"Falta um pedaço, falta uma 'última milha', que sem dúvida é ajustar o fiscal para que a gente dê as condições corretas, estruturais, para uma redução de taxa de juros no país", disse.

Segundo Durigan, o país precisa avançar no equilíbrio das contas públicas após os resultados obtidos nos indicadores sociais de combate à fome e redução da desigualdade. Ele defendeu que a responsabilidade fiscal é uma condição para preservar esses programas no longo prazo e estimular os investimentos públicos e privados.

O ministro afirmou que a busca por superávits primários não deve ser tratada como uma agenda exclusiva de direita ou esquerda, mas como um compromisso de governo que exige negociação política e continuidade das medidas.

"Nós vamos seguir perseguindo um superávit crescente que vai mirar entre 1,5% e 2% no fim do mandato do presidente Lula", afirmou.

Governo prepara novas medidas fiscais para o Congresso

Durigan afirmou que pretende encaminhar ao presidente Lula, nas próximas duas semanas, novas propostas da agenda fiscal para permitir o avanço da discussão orçamentária no Congresso Nacional.

Segundo o ministro, o pacote de medidas fiscais em discussão no Legislativo representa o primeiro passo de uma estratégia mais ampla para reverter o histórico de déficits primários do país, registrados quando as despesas do governo superam as receitas antes do pagamento dos juros da dívida pública.

Durigan afirmou que a equipe econômica trabalha para melhorar a qualidade do gasto público, controlar benefícios tributários e reduzir exceções ao arcabouço fiscal, conjunto de regras que limita o crescimento das despesas federais.

O ministro também defendeu uma avaliação mais rigorosa dos programas já existentes antes da criação de novas despesas. A orientação, segundo ele, é verificar a efetividade das políticas públicas e a utilização dos recursos destinados a cada iniciativa.

"É importante que a gente reveja os programas e veja se as pessoas estão sendo atendidas, se o dinheiro público está sendo bem utilizado", disse.

Durigan afirmou que as medidas em tramitação no Congresso não serão suficientes, isoladamente, para alcançar os resultados pretendidos pelo governo nos próximos anos.

Ao comentar as negociações com os parlamentares, o ministro disse que não vê obstáculos intransponíveis para a aprovação da agenda econômica, mesmo diante de um Congresso com maioria de centro-direita.

"Eu não tenho dificuldade com esse Congresso e com o próximo", afirmou.

Ele citou a aprovação de quase 80 medidas institucionais pela equipe econômica durante o atual mandato como exemplo da capacidade de negociação do governo com o Legislativo.

Durigan volta a descarta adiamento da reforma tributária

O ministro também voltou a descartar alterações no cronograma de implementação da reforma tributária e afirmou que pretende apresentar ao presidente Lula uma proposta para facilitar a adaptação das empresas ao novo sistema de cobrança de impostos sobre o consumo.

Segundo Durigan, o objetivo é simplificar a transição e evitar impactos no fluxo de caixa das companhias, sem modificar as regras já estabelecidas para a reforma.

"Devo apresentar ao presidente Lula, nos próximos dias, uma regra de transição, para que a gente facilite ainda mais e não cause problema com o fluxo de caixa das empresas", afirmou.

O ministro disse que a Receita Federal e o Comitê Gestor deverão adotar uma postura de orientação durante o período de adaptação, especialmente diante de dúvidas relacionadas à declaração de créditos e débitos tributários.

"Apresentada a boa-fé por parte do contribuinte, nós não vamos sair autuando, aplicando multa de ofício. Tem que ter um programa de conformidade que traga pela mão o contribuinte e tire dúvidas", disse.

Durigan reconheceu que a transição entre o modelo atual de PIS/Cofins e o novo sistema pode provocar dúvidas na formação dos preços e gerar pressões pontuais sobre a inflação. Segundo sua avaliação, esses efeitos tendem a diminuir à medida que as empresas recebam orientações sobre as novas regras.

Meta de inflação de 3% será mantida, diz ministro

Durigan também afastou a possibilidade de mudança na meta de inflação e de adoção de mecanismos de controle sobre a entrada e a saída de recursos financeiros do país.

Segundo ele, nenhum dos dois assuntos está em discussão dentro da equipe econômica, apesar de questionamentos que surgiram durante o período eleitoral.

"Eu hoje defendo a meta de 3%. Só para deixar isso bastante pacificado aqui com vocês", afirmou.

O ministro reforçou que o governo não pretende alterar as regras de movimentação de capitais no Brasil.

"Para além da não alteração da meta de inflação, não há nenhum debate sobre controle de capital no governo", disse.

As declarações ocorreram no mesmo evento em que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também abordou a condução das políticas fiscal e monetária.

Fazenda prevê desaceleração econômica em 2027

Durigan afirmou que as projeções da área de política econômica do Ministério da Fazenda apontam para uma desaceleração do crescimento brasileiro em 2027.

Segundo o ministro, o próximo ano deverá combinar desafios relacionados à implementação da reforma tributária, aos efeitos climáticos do fenômeno El Niño e à adaptação do mercado de trabalho diante da discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1.

Apesar desse cenário, Durigan defendeu a continuidade da consolidação gradual das contas públicas, sem recorrer a uma aceleração das despesas federais como resposta à perda de ritmo da economia.

Sobre a escala 6x1, modelo em que o trabalhador cumpre seis dias de jornada para um de descanso, o ministro afirmou que a mudança deverá ser conduzida com atenção às particularidades de diferentes atividades econômicas.

Segundo ele, o Ministério do Trabalho tem estimulado negociações e acordos coletivos, enquanto setores como construção civil, aviação, atacado e varejo apresentam preocupações específicas com a transição.

"Vamos precisar, em alguns casos, fazer as acomodações para ter regras específicas, sem voltar atrás nessa conquista social e trabalhista", afirmou.