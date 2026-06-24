Trump cancela lei habitacional para impulsionar projeto eleitoral no Congresso

Donald Trump: presidente norte-americano busca apoio para sua proposta de enrijecimento eleitoral
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h57.
Última atualização em 24 de junho de 2026 às 18h07.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou nesta quarta-feira, 24, a cerimônia em que assinaria uma lei de habitação aprovada pelos partidos Republicano e Democrata no Congresso. O mandatário afirmou que apenas tomará uma decisão sobre o texto após os parlamentares avançarem com o SAVE America Act, projeto que enrigece regras de identificação e elegibilidade eleitoral, defendido por sua administração.
A decisão aumentou o atrito entre Trump e integrantes do próprio Partido Republicano, que avaliam que a proposta eleitoral não tem votos suficientes para avançar no Senado, de acordo com o Wall Street Journal.
O presidente afirmou em seu perfil nas redes socias que a legislação habitacional era de “menor importância” diante do projeto de regras eleitorais, que classificou como uma “emergência nacional”.
A cerimônia de assinatura estava prevista para ocorrer no Capitólio. A Casa Branca havia apresentado o projeto habitacional como uma das principais iniciativas do governo para reduzir custos de moradia. Na noite anterior, a porta-voz Karoline Leavitt havia definido a medida como uma das mais importantes legislações de acessibilidade habitacional da história dos Estados Unidos.
Apesar do cancelamento, parlamentares republicanos disseram ao WSJ esperar que a lei entre em vigor. Pela Constituição dos Estados Unidos, uma proposta aprovada pelo Congresso pode se tornar lei caso o presidente não a sancione nem a vete dentro de aproximadamente dez dias.
O SAVE America Act é um projeto de lei apoiado por Trump que estabelece novas exigências para o processo eleitoral norte-americano. A proposta prevê a obrigatoriedade de apresentação de documento de identidade com foto para votar em eleições federais e a comprovação de cidadania americana para realizar o registro eleitoral.
O texto também determina que os estados enviem suas listas de eleitores registrados ao governo federal.
Trump ainda defende a inclusão de outras medidas no projeto, como restrições ao voto por correspondência, além de dispositivos relacionados a esportes femininos e atendimento médico de afirmação de gênero para menores de idade.
Segundo a Reuters, o projeto enfrenta dificuldades para avançar no Senado. Embora os republicanos tenham maioria de 53 das 100 cadeiras da Casa, a legislação precisa de 60 votos para superar a regra do filibuster, mecanismo que permite bloquear a tramitação de determinadas propostas.
Senadores republicanos afirmam à agência que o texto não possui apoio suficiente para alcançar esse número. O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, declarou que a falta de votos é uma “realidade” que precisa ser enfrentada. O parlamentar também rejeitou a proposta de Trump de eliminar o filibuster para aprovar a medida por maioria simples.
A legislação que Trump deixou de assinar é chamada 21st Century ROAD to Housing Act e reúne mais de 50 medidas voltadas ao setor imobiliário. O projeto busca facilitar a construção de moradias e reduzir custos relacionados à habitação.
Entre as medidas previstas estão a aceleração de análises ambientais federais para determinados projetos, a redução de restrições à construção de casas pré-fabricadas e a criação de mecanismos que vinculam recursos federais destinados às cidades ao aumento da oferta de moradias.
O texto foi aprovado com ampla maioria nas duas Casas do Congresso. No Senado, recebeu 85 votos favoráveis e cinco contrários. Na Câmara, passou por 358 votos a 32.
A proposta também incluía uma medida defendida anteriormente por Trump para impedir que grandes investidores do mercado imobiliário comprem novas casas unifamiliares caso já possuam pelo menos 350 imóveis desse tipo.