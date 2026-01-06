Trump diz que sofrerá impeachment se republicanos forem derrotados em eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou parlamentares do Partido Republicano sobre novas estratégias para as eleições de meio de mandato de 2026. Segundo o chefe da Casa Branca, se não houver vitória dos republicanos, ele pode sofrer impeachment pelos democratas.

A declaração foi feita nesta terça-feira, 6 de janeiro, durante discurso no Kennedy Center, em Washington, recentemente renomeado para incluir seu nome.

Trump exigiu que os parlamentares do Partido Republicano adotem uma postura mais coesa em temas como políticas de gênero, saúde e reformas eleitorais. Ele também sugeriu maior empenho em comunicar essas propostas a uma população insatisfeita com o aumento no custo de vida.

Otimismo de Trump

Donald Trump projetou uma vitória expressiva do partido nas eleições de novembro, quando estarão em disputa todas as cadeiras da Câmara dos Representantes e um terço do Senado. Apesar do otimismo, o ex-presidente mencionou a tradição histórica de que o partido que ocupa a presidência costuma registrar desempenho inferior nas eleições legislativas intermediárias.

Em sua fala, Trump questionou a percepção do eleitorado e criticou a tendência de perdas partidárias em meio de mandato. Segundo ele, é difícil compreender a lógica por trás do comportamento do público.

Até o momento, deputados republicanos demonstraram alinhamento com o ex-presidente, inclusive transferindo à sua administração parte da autoridade legislativa em questões orçamentárias. No entanto, sinais de dissenso começaram a surgir. A Câmara dos Representantes pode votar nesta semana a derrubada de um veto imposto por Donald Trump, que bloqueou projetos relacionados a recursos hídricos nos estados do Colorado e Utah. Não há confirmação, porém, se haverá apoio suficiente para alcançar os dois terços necessários para a reversão.

Durante sua gestão entre 2017 e 2021, Trump enfrentou dois processos de impeachment na Câmara, conduzidos por maioria democrata. As acusações envolviam abuso de poder no caso da Ucrânia e ações relacionadas aos eventos de 6 de janeiro de 2021, no Capitólio. Em ambas as ocasiões, o Senado, sob controle republicano, votou pela absolvição.