Trump assina decreto para regulamentar esportes universitários nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira, 3, um decreto para regulamentar os esportes universitários, em resposta a mudanças que passaram a permitir que estudantes atletas recebam compensações financeiras.

O texto determina que a National Collegiate Athletic Association (NCAA) estabeleça regras permitindo que os atletas universitários disputem competições por um período “não superior a cinco anos”. O decreto também prevê normas para que eles possam mudar de instituição apenas uma vez antes da formatura, sem precisar ficar afastados por uma temporada.

As novas regras entram em vigor em 1º de agosto, e instituições que permitirem atletas fora dos critérios podem perder financiamento federal.

O decreto ainda orienta as reitorias a barrar acordos financeiros considerados inadequados e pede ao Congresso que aprove legislação específica sobre o tema.

Trump afirmou que a flexibilização de normas sobre elegibilidade, transferências e pagamentos a atletas gerou uma “corrida financeira descontrolada” que leva universidades ao endividamento.

A medida acontece após uma ordem de Trump, emitida em julho, que bloqueou alguns pagamentos de recrutamento feitos por terceiros, principalmente em esportes de grande receita, como futebol americano e basquete masculino, para preservar recursos para modalidades femininas e menos lucrativas.

Antes, a NCAA proibia que estudantes atletas aceitassem qualquer acordo de Nome, Imagem e Semelhança (NIL), mas após decisão da Suprema Corte em 2021, algumas compensações financeiras passaram a ser permitidas.

*Com informações da AFP