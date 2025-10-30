Mundo

Trump anuncia retorno de testes com armas nucleares nos EUA

Presidente dos Estados Unidos afirmou que decisão foi tomada em "igualdade de condições" de outros países com programas nucleares

Donald Trump: presidente dos EUA anunciou retomada de testes com armas nucleares. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07h00.

Os Estados Unidos anunciaram o retorno "imediato" dos testes de armas nucleares nesta quinta-feira, 30.

O presidente Donald Trump, que está em viagem oficial na Coreia do Sul, afirmou que fez o pedido ao Departamento da Guerra dos EUA com o intuito de se igualar aos outros países, como Rússia e China, que possuem programas nucleares.

"Devido ao imenso poder destrutivo, odiei ter que fazer isso, mas não tive escolha! A Rússia está em segundo lugar, e a China vem bem atrás, mas alcançará esse nível em cerca de cinco anos", escreveu Trump em publicação no Truth Social.

Segundo o presidente, os EUA tem mais armas nucleares que qualquer outro país. "Esse processo começará imediatamente", concluiu.

Rússia anunciou teste com drone submarino nuclear

Nesta quarta-feira, 29, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que realizou um teste com um drone submarino de "propulsão" e com capacidade nucleares.

Além disso, Putin também comemorou no último domingo, 26, o último teste com o míssil Burevestnik, também com proporções nucleares e de alcance "ilimitado". Segundo a AFP, o míssil é capaz de passar despercebido de quase todos sistemas de interceptação.

