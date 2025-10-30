Trump anuncia retorno de testes com armas nucleares nos EUA

Donald Trump: presidente dos EUA anunciou retomada de testes com armas nucleares. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)
Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07h00.
Os Estados Unidos anunciaram o retorno "imediato" dos testes de armas nucleares nesta quinta-feira, 30.
O presidente Donald Trump, que está em viagem oficial na Coreia do Sul, afirmou que fez o pedido ao Departamento da Guerra dos EUA com o intuito de se igualar aos outros países, como Rússia e China, que possuem programas nucleares.
"Devido ao imenso poder destrutivo, odiei ter que fazer isso, mas não tive escolha! A Rússia está em segundo lugar, e a China vem bem atrás, mas alcançará esse nível em cerca de cinco anos", escreveu Trump em publicação no Truth Social.
Segundo o presidente, os EUA tem mais armas nucleares que qualquer outro país. "Esse processo começará imediatamente", concluiu.
Nesta quarta-feira, 29, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que realizou um teste com um drone submarino de "propulsão" e com capacidade nucleares.
Além disso, Putin também comemorou no último domingo, 26, o último teste com o míssil Burevestnik, também com proporções nucleares e de alcance "ilimitado". Segundo a AFP, o míssil é capaz de passar despercebido de quase todos sistemas de interceptação.