'Não é apropriado', diz Trump sobre teste de míssil da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o anúncio feito por Vladimir Putin sobre o teste de um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear "não é apropriado".

O republicano falou com a imprensa a bordo do Air Force One, avião presidencial americano.

"Ele deveria terminar a guerra (na Ucrânia). Uma guerra que deveria ter durado uma semana já está quase em seu quarto ano. Isso é o que ele deveria fazer em vez de testar mísseis", afirmou Trump.

No domingo, 26, Putin anunciou o teste final do míssil Burevestnik, que segundo ele tem "alcance ilimitado".

O anúncio, segundo a AFP, reforçou as preocupações internacionais sobre o avanço do programa militar russo em meio ao prolongamento da guerra na Ucrânia.

O novo teste de míssil foi interpretado por analistas como um sinal de fortalecimento militar do Kremlin, num momento em que as chances de um cessar-fogo continuam distantes.

*Com informações da AFP