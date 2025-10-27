'Não é apropriado', diz Trump sobre teste de míssil da Rússia

Donald Trump: presidente dos EUA criticou Putin por testar míssil nuclear e pediu o fim da guerra na Ucrânia. (Andrew Harnik/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07h02.
Última atualização em 27 de outubro de 2025 às 10h34.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o anúncio feito por Vladimir Putin sobre o teste de um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear "não é apropriado".
O republicano falou com a imprensa a bordo do Air Force One, avião presidencial americano.
"Ele deveria terminar a guerra (na Ucrânia). Uma guerra que deveria ter durado uma semana já está quase em seu quarto ano. Isso é o que ele deveria fazer em vez de testar mísseis", afirmou Trump.
No domingo, 26, Putin anunciou o teste final do míssil Burevestnik, que segundo ele tem "alcance ilimitado".
O anúncio, segundo a AFP, reforçou as preocupações internacionais sobre o avanço do programa militar russo em meio ao prolongamento da guerra na Ucrânia.
O novo teste de míssil foi interpretado por analistas como um sinal de fortalecimento militar do Kremlin, num momento em que as chances de um cessar-fogo continuam distantes.
*Com informações da AFP