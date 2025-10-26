Rússia conclui teste de míssil nuclear de longo alcance Burevestnik

A Rússia anunciou neste domingo, 26, ter concluído com sucesso o teste do míssil de cruzeiro Burevestnik, um dos projetos mais ambiciosos e secretos do arsenal russo. O armamento, movido por propulsão nuclear e com alcance praticamente ilimitado, é descrito por Moscou como resposta ao sistema antimísseis dos Estados Unidos.

De acordo com o chefe do Estado-Maior do Exército russo, general Valery Gerasimov, o Burevestnik percorreu cerca de 14 mil quilômetros em um voo de quase 15 horas, durante ensaios realizados em 21 de outubro. O oficial informou ao presidente Vladimir Putin que o míssil executou todas as manobras planejadas em diferentes altitudes e direções, demonstrando capacidade para contornar defesas aéreas e antimísseis.

“Suas características garantem precisão e eficiência contra alvos fortemente protegidos, independentemente da distância”, afirmou Gerasimov em nota divulgada pelo Ministério da Defesa no Telegram.

“Uma arma sem equivalente”, diz Putin

Putin celebrou o resultado do teste e descreveu o Burevestnik como “uma peça de armamento única que ninguém mais tem no mundo”. Segundo o presidente, o projeto foi inicialmente considerado irrealizável por especialistas estrangeiros, mas os resultados recentes comprovaram o contrário.

Segundo o líder russo, a fase final de testes foi concluída e agora precisam criar a infraestrutura necessária para colocá-lo em operação.

O desenvolvimento do Burevestnik começou após a retirada dos Estados Unidos, em 2001, do Tratado Antimísseis Balísticos (ABM), assinado em 1972 durante a Guerra Fria. Desde então, Moscou vem investindo em tecnologias destinadas a contornar o escudo antimísseis norte-americano.