Não há ‘temas proibidos’ em conversa entre Lula e Trump, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse neste sábado, 25, que não existem “temas proibidos” na conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, marcada para domingo, 26, na Malásia.

A reunião bilateral acontece num cenário regional conflituoso. Além das tarifas impostas ao Brasil, os Estados Unidos intensificaram o processo de intervenção na América do Sul, sobretudo na Venezuela, com o bombardeio de embarcações.

“A expectativa é positiva. Encontro de dois líderes que irão defender os seus países e trabalhar para fortalecer a relação Brasil-Estados Unidos. Acho que tem uma avenida pela frente. O presidente Lula falou que não há tema proibido”, afirmou Alckmin durante coletiva de imprensa em São Paulo, segundo o jornal O Globo.

O vice fez presença no ato de 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, torturado pela ditadura militar.

Segundo o executivo, que está como presidente em exercício por causa da viagem de Lula à Ásia, há outras pautas além das tarifas.

“Tem outros temas como data center. Já foi feita a medida provisória. Isso é um estímulo forte para atrair data center. Tem estado americano que proibiu data center, porque não tem energia. O Brasil tem energia abundante e renovável. Tem terras raras. Tem uma pauta extensa de possibilidades de parceria, de 'ganha-ganha'”, elencou Alckmin, que destacou ainda os “201 anos de parceria” entre Brasil e Estados Unidos.

O esperado encontro de Lula e Trump será à margem da 47ª reunião de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), da qual os dois são convidados.

“Espero que role (a reunião). Vim com a disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Tudo depende da conversa. Trabalho com o otimismo de que a gente possa encontrar”, disse Lula, já na Malásia.

Ele ainda acrescentou: “Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e tentar encontrar uma solução. Pode ficar certo de que vai ter uma solução.”