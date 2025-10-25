Trump diz que não agendará conversas com Putin sem intenção séria de encerrar a guerra

US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. Putin is in Alaska at the invitation of Trump in his first visit to a Western country since he ordered the 2022 invasion of Ukraine that has killed tens of thousands of people. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Redação Exame
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 17h01.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 25, que não agendaria nenhuma conversa com Vladimir Putin enquanto não ficasse claro que o líder russo tem intenções sérias de encerrar a guerra na Ucrânia, informou a AFP.
"Terei que saber que chegaremos a um acordo. Não vou perder meu tempo", disse Trump a bordo do Air Force One, enquanto se dirigia à Ásia. "Sempre tive uma ótima relação com Vladimir Putin, mas isso tem sido muito decepcionante."
O republicano também disse acreditar que pode chegar a um “acordo abrangente” com o presidente da China, Xi Jinping, para pôr fim à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.
Questionado durante o voo sobre suas expectativas para as negociações na Coreia do Sul, Trump afirmou: “Acho que temos uma chance muito boa de firmar um acordo realmente abrangente.”