Casa Branca lembra que Trump 'ainda é presidente' dos EUA após derrota eleitoral

Donald Trump "segue sendo seu presidente", afirmou a Casa Branca em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 4. A declaração foi feita após os Republicanos perderem a maioria na Câmara e no Senado para os Democratas nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

"Aviso: TRUMP SEGUE SENDO SEU PRESIDENTE", dizia o texto sobreposto a uma foto em que Trump aparece com olhar sério, inclinado sobre uma escrivaninha no Salão Oval. "Grato por sua atenção sobre este assunto", acrescentou a publicação, usando uma frase utilizada com frequência por Trump em suas mensagens nas redes sociais.

Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

A conquista do Congresso pelos democratas marca o fim do controle que Trump exercia sobre a política americana. Os Democratas terão a capacidade de aprovar leis, iniciar investigações sobre a administração de Trump e bloquear suas nomeações.

Os resultados representam a frustração da população americana com o alto custo de vida, as tarifas e a guerra de Trump contra o Irã, que provocaram uma escalada nos preços e intensificaram a rejeição ao presidente, já amargava uma popularidade baixa.

No entanto, Trump ameaçou exercer seu poder de veto, o que gera dúvidas sobre o alcance real do que os democratas poderão conseguir.

(Com AFP)