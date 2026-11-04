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Casa Branca lembra que Trump 'ainda é presidente' dos EUA após derrota eleitoral

Declaração foi feita após os Republicanos perderem a maioria na Câmara e no Senado para os Democratas nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos

Eleições nos EUA: Democratas ganham maioria na Câmara e Senado (Kent NISHIMURA / AFP)

Eleições nos EUA: Democratas ganham maioria na Câmara e Senado (Kent NISHIMURA / AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14h43.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 14h44.

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A Casa Branca relembrou que Donald Trump ainda é o presidente dos EUA, mesmo após os Republicanos perderem as eleições legislativas de meio de mandato. Os Democratas conquistaram maioria no Congresso, ganhando poder para aprovar leis e investigar a administração Trump. A derrota reflete a insatisfação pública com custos de vida altos e políticas de Trump, mas ele ainda pode usar seu poder de veto.

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Donald Trump "segue sendo seu presidente", afirmou a Casa Branca em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 4. A declaração foi feita após os Republicanos perderem a maioria na Câmara e no Senado para os Democratas nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

"Aviso: TRUMP SEGUE SENDO SEU PRESIDENTE", dizia o texto sobreposto a uma foto em que Trump aparece com olhar sério, inclinado sobre uma escrivaninha no Salão Oval. "Grato por sua atenção sobre este assunto", acrescentou a publicação, usando uma frase utilizada com frequência por Trump em suas mensagens nas redes sociais.

A conquista do Congresso pelos democratas marca o fim do controle que Trump exercia sobre a política americana. Os Democratas terão a capacidade de aprovar leis, iniciar investigações sobre a administração de Trump e bloquear suas nomeações.

Os resultados representam a frustração da população americana com o alto custo de vida, as tarifas e a guerra de Trump contra o Irã, que provocaram uma escalada nos preços e intensificaram a rejeição ao presidente, já amargava uma popularidade baixa.

No entanto, Trump ameaçou exercer seu poder de veto, o que gera dúvidas sobre o alcance real do que os democratas poderão conseguir.

(Com AFP)

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