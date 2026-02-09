Trump ameaça bloquear abertura de nova ponte entre EUA e Canadá: 'Nos trataram de forma injusta'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 9, ameaçou bloquear a abertura da Ponte Gordie Howe, que conecta o estado de Michigan a Ontário, província no Canadá.

Em uma publicação na rede social Truth Social, o republicano alegou que os EUA vem sendo tratados de maneira injusta pelo governo canadense. Para Trump, o país vizinho não trabalhou para ter boas relações comerciais com os EUA.

"Não permitirei que esta ponte seja aberta até que os Estados Unidos sejam totalmente compensados ​​por tudo o que lhes demos e, também, o que é importante, que o Canadá trate os Estados Unidos com a justiça e o respeito que merecemos", escreveu.

Ele justificou que a ponte é controlada totalmente pelo Canadá e não é benéfica aos norte-americanos.

"Como todos sabem, o Canadá tratou os Estados Unidos de forma muito injusta durante décadas. Agora, as coisas estão mudando para os EUA, e RÁPIDO! Mas imagine, o Canadá está construindo uma ponte gigantesca entre Ontário e Michigan. Eles são donos tanto do lado canadense quanto do lado americano e, claro, construíram a ponte praticamente sem nenhum componente americano".

Trump também acusou o ex-presidente Barack Obama de ter viabilizado o projeto, que permite uma violação da lei "Buy American Act" ("Compre Americano", em tradução livre), que exige que agências governamentais americanas deem preferência a produtos nacionais em detrimento de produtos estrangeiros para uso público, desde que sejam fabricados nos EUA e que os componentes atendam a percentuais de custo específicos.

"O presidente Barack Hussein Obama, estupidamente, concedeu-lhes uma isenção para que pudessem contornar a Lei "Compre Americano" e não usar nenhum produto americano, incluindo nosso aço. Agora, o governo canadense espera que eu, como presidente dos Estados Unidos, PERMITA que eles simplesmente 'se aproveitem da América!' O que os Estados Unidos da América ganham com isso? Absolutamente NADA!", criticou Trump na publicação.

De olho nas relações com a China

Segundo Donald Trump, as negociações com o governo canadense vão se iniciar imediatamente e espera que os EUA tenham um bom retorno deste acordo. "Iniciaremos as negociações IMEDIATAMENTE. Com tudo o que lhes demos, deveríamos possuir, talvez, pelo menos metade deste ativo. As receitas geradas pelo mercado americano serão astronômicas".

Ele também acusou o governo canadense de dar mais preferência a produtos de outros países e de deixar os EUA com as "sobras".

Para Trump, o interesse do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, de estabelecer um acordo comercial com a China é um erro e pode trazer grandes problemas ao país, como eliminação do hóquei no gelo e da Stanley Cup — premiação da liga do esporte à equipe vencedora da NHL.

"Ontário sequer coloca bebidas alcoólicas americanas em suas prateleiras; eles são absolutamente proibidos de fazê-lo e, além de tudo isso, o primeiro-ministro Carney quer fazer um acordo com a China — que vai engolir o Canadá vivo. Nós ficaremos apenas com as sobras! Acho que não. A primeira coisa que a China fará é acabar com TODO o hóquei no gelo praticado no Canadá e eliminar permanentemente a Stanley Cup. As tarifas que o Canadá nos cobra por nossos laticínios são inaceitáveis ​​há muitos anos, colocando nossos agricultores em grande risco financeiro".