Canadá 'apoia firmemente' a Groenlândia e Dinamarca, diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, declarou nesta terça-feira que o país é contra qualquer tarifa imposta pelos Estados Unidos relacionada ao plano do presidente Donald Trump de anexar a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca.

A posição foi apresentada durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. "O Canadá se opõe veementemente às tarifas sobre a Groenlândia e defende negociações focadas para alcançarmos nossos objetivos comuns de segurança e prosperidade no Ártico", afirmou Carney.

Trump havia anunciado, no sábado anterior, novas tarifas sobre importações de países europeus aliados que se opuseram à proposta de anexação da Groenlândia. Em resposta, Carney manifestou apoio à soberania dinamarquesa sobre o território e reforçou o interesse do Canadá em estabelecer alianças com nações que compartilhem valores semelhantes, especialmente em meio a uma relação delicada com a atual administração em Washington.

Pressão pela anexação da Groenlândia

Na manhã de terça, Trump compartilhou em suas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial com um mapa mostrando Canadá e Groenlândia como parte dos Estados Unidos. Sem mencionar diretamente o presidente americano, Carney afirmou: "Se as grandes potências abandonarem até mesmo a pretensão de regras e valores em prol da busca irrestrita de seu poder e interesses, os ganhos do transacionalismo se tornarão mais difíceis de replicar".

Ex-presidente dos bancos centrais do Reino Unido e do Canadá, Carney também destacou a importância de manter uma "rede de conexões" internacionais. Ele mencionou o recente acordo firmado com a China, enfatizando que existem salvaguardas claras na relação bilateral, mas que o acordo abre espaço para cooperação em setores como energia, agricultura e serviços financeiros.

(Com informações da agência EFE)