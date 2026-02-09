Trump diz que a escolha de Warsh para o Fed pode impulsionar a economia dos EUA em 15%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sua escolha para novo presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, poderia levar a economia do país a crescer até 15%, caso assuma o cargo.

A declaração foi feita em entrevista à emissora Fox Business, em um trecho exibido na segunda-feira, 9, no qual Trump também criticou sua escolha anterior, Jerome Powell.

Trump afirmou que Warsh foi “o segundo colocado” na seleção anterior e descreveu como um erro ter indicado Powell à presidência do Fed. Segundo ele, se Warsh “desempenhar o trabalho que é capaz de fazer”, a economia poderá “crescer a 15%, e acho que mais do que isso”.

Por outro lado, não ficou claro a que métrica o presidente se referia ao mencionar a taxa de crescimento. A economia dos Estados Unidos deve crescer 2,4% em 2026, segundo projeções atuais, e a média anual do crescimento do PIB nas últimas cinco décadas é de 2,8%. Crescimentos superiores a 15% foram registrados poucas vezes desde os anos 1950, com destaque para o terceiro trimestre de 2020, período de reabertura econômica após restrições da pandemia.

Durante o processo de seleção para a nova liderança do Fed, Trump declarou que busca um nome que defenda cortes nas taxas de juros. Ele também afirmou que não teria escolhido Warsh anteriormente se este tivesse defendido aumentos nas taxas.

Estratégia eleitoral

A nomeação de Warsh, se confirmada, pode fazer parte da estratégia de Trump para impulsionar a economia antes das eleições legislativas de meio de mandato. A declaração também evidencia a ausência de preocupação com a inflação — geralmente acelerada em cenários de forte crescimento —, mesmo com os níveis inflacionários ainda elevados nos Estados Unidos, segundo a Bloomberg.

Segundo projeção mediana do Federal Reserve publicada em dezembro, a expectativa é de apenas um corte de juros em 2026. Ainda assim, parte do mercado financeiro aposta em duas reduções até o fim do ano.

Trump também afirmou que a indicação de Powell foi resultado da pressão de Steven Mnuchin, ex-secretário do Tesouro. “Meu secretário do Tesouro o queria muito, muito mesmo”, disse. “E eu não me sentia bem com ele, mas às vezes você ouve as pessoas e foi um erro, um grande erro.”

Embora Powell tenha sido reconduzido ao cargo durante o governo de Joe Biden, Trump passou a criticá-lo abertamente, rompendo com a tradição presidencial de respeitar a independência do banco central norte-americano.

A possível nomeação de Warsh ainda enfrenta obstáculos políticos. O senador Thom Tillis, republicano pela Carolina do Norte e prestes a se aposentar, prometeu bloquear qualquer confirmação para o Federal Reserve enquanto prosseguir a investigação do governo Trump contra Powell.