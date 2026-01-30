Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump ameaça tarifa de 50% sobre aviões do Canadá

Presidente acusa Canadá de barrar certificação de aviões da Gulfstream

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06h27.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira impor uma tarifa de 50% sobre aeronaves procedentes do Canadá, ao acusar o país vizinho de se recusar a certificar aviões da fabricante americana Gulfstream.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que o Canadá tem se negado de forma “injusta, ilegal e firme” a conceder certificação aos modelos Gulfstream 500, 600, 700 e 800.

Segundo o presidente, esse processo estaria, na prática, impedindo a venda das aeronaves da empresa americana em território canadense.

Trump argumentou que, diante dessa postura, os Estados Unidos vão reagir retirando a certificação dos aviões comerciais Bombardier Global Express, desenvolvidos por uma empresa canadense, além de todas as aeronaves fabricadas no Canadá.

“Se, por qualquer motivo, essa situação não for corrigida imediatamente, vou impor ao Canadá uma tarifa de 50% sobre toda e qualquer aeronave vendida nos Estados Unidos”, escreveu o presidente.

A ameaça amplia o embate comercial entre os dois países e ocorre em meio a uma série de advertências feitas por Trump a parceiros comerciais considerados estratégicos por Washington.

Pressão comercial sobre o Canadá

Ainda nesta semana, Trump também ameaçou impor tarifas de 100% ao Canadá caso o país avance na assinatura de um acordo de livre comércio com a China. Segundo o presidente, esse tipo de movimento afetaria diretamente os interesses econômicos e industriais dos Estados Unidos.

As declarações reforçam a estratégia do governo americano de utilizar tarifas como instrumento de pressão em disputas comerciais e regulatórias envolvendo setores considerados sensíveis, como o da aviação.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:Canadá

Mais de Mundo

Delcy Rodríguez confirma conversa com Trump para reabrir espaço aéreo da Venezuela

Por que a crise múltipla na economia do Japão preocupa o mundo

Embaixada dos EUA alerta americanos sobre riscos durante Carnaval no Brasil

Trump e democratas chegam a um acordo provisório para evitar shutdown

Mais na Exame

Mundo

Delcy Rodríguez confirma conversa com Trump para reabrir espaço aéreo da Venezuela

Ciência

O que o Megalodon comia? Estudo revela dieta variada do maior tubarão da história

EXAME Agro

Ultracargo anuncia investimentos em duto para tirar 5 mil caminhões da estrada

Brasil

Com R$ 3 bilhões, obras em escolas de SP crescem 260%