EUA volta a ameaçar tarifas de 100% ao Canadá por acordo com China

Os Estados Unidos podem impor tarifas de 100% sobre importações do Canadá caso Ottawa conclua um acordo comercial com a China.

A informação foi confirmada pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, no domingo, 25. A fala ocorreu após uma ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump.

Em entrevista ao programa This Week, da emissora ABC, Bessent afirmou que Washington não aceitará que o Canadá atue como um canal indireto para a entrada de produtos chineses no mercado americano. Segundo ele, a medida seria adotada como forma de proteger a economia dos EUA.

“Não podemos permitir que o Canadá se torne uma porta de entrada pela qual os chineses inundem os Estados Unidos com seus produtos baratos”, declarou o secretário do Tesouro.

Questionado se o governo americano cumpriria a ameaça anunciada por Trump no sábado, Bessent respondeu que a imposição das tarifas está sobre a mesa. “Há a possibilidade de tarifas de 100% se eles fecharem um acordo de livre-comércio”, afirmou.

Reaproximação entre Canadá e China

A sinalização americana ocorre após o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciar, durante visita a Pequim em 16 de janeiro, um descongelamento das relações bilaterais com a China. Na ocasião, Carney afirmou que os dois países haviam alcançado uma “nova parceria estratégica” e um acordo comercial preliminar.

Desde que Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos, há um ano, as relações entre Washington e Ottawa têm sido marcadas por tensões comerciais recorrentes, com divergências sobre tarifas, política industrial e alinhamentos estratégicos.

Neste domingo, Trump voltou a criticar publicamente a aproximação do Canadá com Pequim. Em publicação nas redes sociais, o presidente americano afirmou que a China estaria ampliando sua influência sobre o país vizinho.

“A China está assumindo o controle total com sucesso do que antes foi o grande país do Canadá. É muito triste ver isso”, escreveu Trump.

*Com informações da AFP