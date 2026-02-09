Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China nega acusações dos EUA sobre testes nucleares secretos

Pequim diz que acusações são pretexto para EUA retomarem testes

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12h09.

A China negou nesta segunda-feira, 9, as acusações dos Estados Unidos de que teria realizado testes nucleares secretos nos últimos anos e classificou a versão americana como uma “mentira descarada”. Pequim afirmou ainda que Washington busca criar justificativas para retomar seus próprios testes nucleares.

A resposta chinesa veio após declarações feitas na Conferência sobre Desarmamento da ONU, em Genebra, na sexta-feira, 6. Na ocasião, Thomas DiNanno, subsecretário de Estado dos EUA para o controle de armas, acusou a China de ter conduzido testes nucleares ocultos, incluindo um suposto ensaio realizado em 22 de junho de 2020, além de se preparar para novos testes.

Em mensagem enviada à AFP, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que as acusações são “completamente infundadas” e rejeitou qualquer irregularidade em sua política nuclear.

“As acusações dos Estados Unidos são completamente infundadas e são mentiras descaradas. A China se opõe firmemente à tentativa dos Estados Unidos de fabricar desculpas para retomar seus próprios testes nucleares”, declarou o ministério.

Pequim também cobrou que Washington “acabe imediatamente com suas ações irresponsáveis”, sem detalhar quais medidas considera inadequadas por parte do governo americano.

Contexto da disputa nuclear

Em outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington poderia voltar a realizar testes de armas nucleares para atuar em “igualdade de condições” com Rússia e China. Na ocasião, no entanto, o presidente não explicou que tipo de testes poderiam ser retomados nem apresentou um cronograma.

As declarações de DiNanno em Genebra ocorreram durante a apresentação de um novo plano americano que prevê conversas trilaterais com Rússia e China para estabelecer limites atualizados às armas nucleares.

A iniciativa foi lançada após o vencimento do Novo START, último tratado de controle de armas estratégicas entre Estados Unidos e Rússia. Desde então, Washington busca um novo marco internacional para substituir o acordo.

A China, por sua vez, já deixou claro que não pretende participar, neste momento, de negociações formais sobre desarmamento nuclear. Segundo Pequim, o país mantém uma política nuclear defensiva e considera que os maiores arsenais continuam concentrados nas mãos de Washington e Moscou.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Testes nuclearesChinaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Cuba suspende combustível para aviões em meio à crise energética

China diz que vitória do partido da Takaichi expõe 'problemas estruturais' no Japão

Premiê do Japão reafirma expansão fiscal após vitória nas eleições

Espanha enfrenta greve ferroviária de três dias após acidentes fatais

Mais na Exame

Esporte

Villarreal x Espanyol: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Future of Money

Crypto Finance AG, do grupo Deutsche Börse, anuncia expansão na América Latina

Mundo

Cuba suspende combustível para aviões em meio à crise energética

Marketing

Super Bowl 2026: 18 comerciais imperdíveis exibidos no intervalo