A nova era do Windows: Microsoft apresenta ecossistema de inteligência artificial híbrida

RESUMO ＋ A Microsoft anunciou uma nova etapa do Windows voltada à inteligência artificial híbrida, que combina processamento no computador e na nuvem. O pacote inclui controles para agentes, integração de modelos locais ao GitHub Copilot e novas funções do Copilot em PCs compatíveis. As novidades têm calendários distintos de disponibilidade.

O Windows deverá permitir que a inteligência artificial (IA) execute mais tarefas no computador, com controles sobre os arquivos, as conexões e os recursos que pode acessar. A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 7, novidades que combinam modelos locais e serviços na nuvem, além de uma camada de segurança para agentes.

A estratégia é chamada pela companhia de inteligência híbrida e consiste na ideia de distribuir o trabalho entre o dispositivo e a nuvem conforme as necessidades de cada tarefa.

Parte das mudanças já está disponível para integração por desenvolvedores. Outras chegarão em versões experimentais ou começarão a ser distribuídas nos próximos meses.

O agente não escolhe as próprias permissões

Um dos anúncios é a disponibilidade geral do Microsoft Execution Containers (MXC), uma camada de execução que aplica limites aos recursos usados por agentes e por código gerado com IA.

Desenvolvedores e administradores definem quais arquivos e destinos de rede podem ser acessados. O ambiente de execução aplica essas regras, que ficam fora do controle do próprio agente.

“Um agente não pode ser sua própria autoridade de segurança”, disse Logan Iyer, vice-presidente corporativo de plataforma e desenvolvimento do Windows, em comunicado.

A Microsoft exemplifica com um agente encarregado de atualizar um site. Ele pode precisar alterar o código e consultar a configuração do servidor, mas não deve necessariamente ter autorização para modificar essa configuração.

O MXC oferece diferentes níveis de isolamento. No Windows, uma das opções executa o agente em uma sessão separada, com sua própria área de trabalho e limites de interação com a sessão do usuário.

O sistema também possui modos distintos de operação. No modo de imposição, acessos não autorizados são bloqueados; no permissivo, são registrados, mas podem continuar. A configuração escolhida determina como as restrições serão aplicadas.

Modelos locais não tornam toda a tarefa offline

No GitHub Copilot, os desenvolvedores poderão deixar o sistema escolher entre modelos locais e na nuvem ou selecionar diretamente um modelo instalado no computador.

A distribuição automática considera elementos como o contexto da tarefa e o trabalho já processado. A proposta é equilibrar capacidade, custo e tempo de resposta.

Segundo o comunicado da empresa, o foco é executar um modelo localmente não torna toda a sessão offline. A escolha do modelo, o processamento da resposta e o uso de ferramentas têm limites diferentes.

Também há uma distinção entre executar IA no computador e restringir suas ações. Comandos de um agente podem herdar as permissões da conta que os executa; o isolamento acrescenta regras sobre o que esses processos podem fazer.

A integração híbrida com GitHub Copilot, sua interface de linha de comando e Visual Studio Code está prevista para uma versão experimental ainda em outubro.

O que muda no Copilot do Windows?

Nos Copilot+ PCs, a Microsoft prevê que o assistente use, com autorização, arquivos e atividades recentes como contexto. Entre as ações anunciadas estão organizar arquivos, analisar diagnósticos e ajudar a resolver problemas no dispositivo.

A integração também alcança o Autopilot, agente persistente do Copilot. A distribuição desses recursos híbridos deve começar nos próximos meses.

Novos computadores acompanham a estratégia

A Microsoft abriu a pré-venda do Surface Laptop Ultra e do Surface RTX Spark Dev Box, voltados a desenvolvimento e cargas de IA local.

O notebook oferece até 128 GB de memória unificada. Segundo a companhia, pode executar localmente modelos com mais de 120 bilhões de parâmetros.

O Surface Laptop Ultra começa a ficar disponível em 16 de outubro. O envio do Surface RTX Spark Dev Box aos clientes nos Estados Unidos está previsto para novembro.