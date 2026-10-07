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A nova era do Windows: Microsoft apresenta ecossistema de inteligência artificial híbrida

Empresa lança recursos de IA híbrida para o Windows, reforça segurança contra ações autônomas de agentes e integra o GitHub Copilot a modelos locais

(Jean-Luc Ichard/Getty Images)

(Jean-Luc Ichard/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18h53.

Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 18h56.

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A Microsoft anunciou uma nova etapa do Windows voltada à inteligência artificial híbrida, que combina processamento no computador e na nuvem. O pacote inclui controles para agentes, integração de modelos locais ao GitHub Copilot e novas funções do Copilot em PCs compatíveis. As novidades têm calendários distintos de disponibilidade.

O Windows deverá permitir que a inteligência artificial (IA) execute mais tarefas no computador, com controles sobre os arquivos, as conexões e os recursos que pode acessar. A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 7, novidades que combinam modelos locais e serviços na nuvem, além de uma camada de segurança para agentes.

A estratégia é chamada pela companhia de inteligência híbrida e consiste na ideia de distribuir o trabalho entre o dispositivo e a nuvem conforme as necessidades de cada tarefa.

Parte das mudanças já está disponível para integração por desenvolvedores. Outras chegarão em versões experimentais ou começarão a ser distribuídas nos próximos meses.

O agente não escolhe as próprias permissões

Um dos anúncios é a disponibilidade geral do Microsoft Execution Containers (MXC), uma camada de execução que aplica limites aos recursos usados por agentes e por código gerado com IA.

Desenvolvedores e administradores definem quais arquivos e destinos de rede podem ser acessados. O ambiente de execução aplica essas regras, que ficam fora do controle do próprio agente.

“Um agente não pode ser sua própria autoridade de segurança”, disse Logan Iyer, vice-presidente corporativo de plataforma e desenvolvimento do Windows, em comunicado.

A Microsoft exemplifica com um agente encarregado de atualizar um site. Ele pode precisar alterar o código e consultar a configuração do servidor, mas não deve necessariamente ter autorização para modificar essa configuração.

O MXC oferece diferentes níveis de isolamento. No Windows, uma das opções executa o agente em uma sessão separada, com sua própria área de trabalho e limites de interação com a sessão do usuário.

O sistema também possui modos distintos de operação. No modo de imposição, acessos não autorizados são bloqueados; no permissivo, são registrados, mas podem continuar. A configuração escolhida determina como as restrições serão aplicadas.

Modelos locais não tornam toda a tarefa offline

No GitHub Copilot, os desenvolvedores poderão deixar o sistema escolher entre modelos locais e na nuvem ou selecionar diretamente um modelo instalado no computador.

A distribuição automática considera elementos como o contexto da tarefa e o trabalho já processado. A proposta é equilibrar capacidade, custo e tempo de resposta.

Segundo o comunicado da empresa, o foco é executar um modelo localmente não torna toda a sessão offline. A escolha do modelo, o processamento da resposta e o uso de ferramentas têm limites diferentes.

Também há uma distinção entre executar IA no computador e restringir suas ações. Comandos de um agente podem herdar as permissões da conta que os executa; o isolamento acrescenta regras sobre o que esses processos podem fazer.

A integração híbrida com GitHub Copilot, sua interface de linha de comando e Visual Studio Code está prevista para uma versão experimental ainda em outubro.

O que muda no Copilot do Windows?

Nos Copilot+ PCs, a Microsoft prevê que o assistente use, com autorização, arquivos e atividades recentes como contexto. Entre as ações anunciadas estão organizar arquivos, analisar diagnósticos e ajudar a resolver problemas no dispositivo.

A integração também alcança o Autopilot, agente persistente do Copilot. A distribuição desses recursos híbridos deve começar nos próximos meses.

Novos computadores acompanham a estratégia

A Microsoft abriu a pré-venda do Surface Laptop Ultra e do Surface RTX Spark Dev Box, voltados a desenvolvimento e cargas de IA local.

O notebook oferece até 128 GB de memória unificada. Segundo a companhia, pode executar localmente modelos com mais de 120 bilhões de parâmetros.

O Surface Laptop Ultra começa a ficar disponível em 16 de outubro. O envio do Surface RTX Spark Dev Box aos clientes nos Estados Unidos está previsto para novembro.

Perguntas frequentes

O que é inteligência híbrida?

É a combinação de modelos executados no computador e na nuvem, com distribuição do trabalho conforme a tarefa.

O que o MXC controla?

Ele aplica regras de acesso a recursos como arquivos, conexões de rede e interface do computador. Os limites dependem das políticas configuradas.

IA local funciona inteiramente sem internet?

Não necessariamente. Um modelo pode rodar no computador enquanto outras etapas usam serviços ou ferramentas conectados à internet.

Todas as novidades já estão disponíveis?

Não. O MXC está em disponibilidade geral, a integração híbrida do GitHub Copilot terá uma versão experimental em outubro e os novos recursos do Copilot chegarão nos próximos meses.

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