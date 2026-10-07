A nova era do Windows: Microsoft apresenta ecossistema de inteligência artificial híbrida

(Jean-Luc Ichard/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18h53.
Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 18h56.
A Microsoft anunciou uma nova etapa do Windows voltada à inteligência artificial híbrida, que combina processamento no computador e na nuvem. O pacote inclui controles para agentes, integração de modelos locais ao GitHub Copilot e novas funções do Copilot em PCs compatíveis. As novidades têm calendários distintos de disponibilidade.
O Windows deverá permitir que a inteligência artificial (IA) execute mais tarefas no computador, com controles sobre os arquivos, as conexões e os recursos que pode acessar. A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 7, novidades que combinam modelos locais e serviços na nuvem, além de uma camada de segurança para agentes.
A estratégia é chamada pela companhia de inteligência híbrida e consiste na ideia de distribuir o trabalho entre o dispositivo e a nuvem conforme as necessidades de cada tarefa.
Parte das mudanças já está disponível para integração por desenvolvedores. Outras chegarão em versões experimentais ou começarão a ser distribuídas nos próximos meses.
Um dos anúncios é a disponibilidade geral do Microsoft Execution Containers (MXC), uma camada de execução que aplica limites aos recursos usados por agentes e por código gerado com IA.
Desenvolvedores e administradores definem quais arquivos e destinos de rede podem ser acessados. O ambiente de execução aplica essas regras, que ficam fora do controle do próprio agente.
“Um agente não pode ser sua própria autoridade de segurança”, disse Logan Iyer, vice-presidente corporativo de plataforma e desenvolvimento do Windows, em comunicado.
A Microsoft exemplifica com um agente encarregado de atualizar um site. Ele pode precisar alterar o código e consultar a configuração do servidor, mas não deve necessariamente ter autorização para modificar essa configuração.
O MXC oferece diferentes níveis de isolamento. No Windows, uma das opções executa o agente em uma sessão separada, com sua própria área de trabalho e limites de interação com a sessão do usuário.
O sistema também possui modos distintos de operação. No modo de imposição, acessos não autorizados são bloqueados; no permissivo, são registrados, mas podem continuar. A configuração escolhida determina como as restrições serão aplicadas.
No GitHub Copilot, os desenvolvedores poderão deixar o sistema escolher entre modelos locais e na nuvem ou selecionar diretamente um modelo instalado no computador.
A distribuição automática considera elementos como o contexto da tarefa e o trabalho já processado. A proposta é equilibrar capacidade, custo e tempo de resposta.
Segundo o comunicado da empresa, o foco é executar um modelo localmente não torna toda a sessão offline. A escolha do modelo, o processamento da resposta e o uso de ferramentas têm limites diferentes.
Também há uma distinção entre executar IA no computador e restringir suas ações. Comandos de um agente podem herdar as permissões da conta que os executa; o isolamento acrescenta regras sobre o que esses processos podem fazer.
A integração híbrida com GitHub Copilot, sua interface de linha de comando e Visual Studio Code está prevista para uma versão experimental ainda em outubro.
Nos Copilot+ PCs, a Microsoft prevê que o assistente use, com autorização, arquivos e atividades recentes como contexto. Entre as ações anunciadas estão organizar arquivos, analisar diagnósticos e ajudar a resolver problemas no dispositivo.
A integração também alcança o Autopilot, agente persistente do Copilot. A distribuição desses recursos híbridos deve começar nos próximos meses.
A Microsoft abriu a pré-venda do Surface Laptop Ultra e do Surface RTX Spark Dev Box, voltados a desenvolvimento e cargas de IA local.
O notebook oferece até 128 GB de memória unificada. Segundo a companhia, pode executar localmente modelos com mais de 120 bilhões de parâmetros.
O Surface Laptop Ultra começa a ficar disponível em 16 de outubro. O envio do Surface RTX Spark Dev Box aos clientes nos Estados Unidos está previsto para novembro.
É a combinação de modelos executados no computador e na nuvem, com distribuição do trabalho conforme a tarefa.
Ele aplica regras de acesso a recursos como arquivos, conexões de rede e interface do computador. Os limites dependem das políticas configuradas.
Não necessariamente. Um modelo pode rodar no computador enquanto outras etapas usam serviços ou ferramentas conectados à internet.
Não. O MXC está em disponibilidade geral, a integração híbrida do GitHub Copilot terá uma versão experimental em outubro e os novos recursos do Copilot chegarão nos próximos meses.