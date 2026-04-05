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Trump ameaça atacar usinas do Irã caso Ormuz siga fechado

O comando militar iraniano rejeitou o ultimato de 48 horas imposto por Trump

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de abril de 2026 às 12h24.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que o país realizará ataques contra usinas de energia e pontes do Irã na terça-feira, 7, caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto. Ao comentar a situação, o mandatário utilizou um palavrão para se referir à passagem marítima.

O Estreito de Ormuz é responsável por cerca de 20% do fluxo global de petróleo, e seu bloqueio provocou forte reação nos mercados internacionais. Após a interrupção do tráfego no canal, os preços do petróleo dispararam. Na quinta-feira, o barril do tipo Brent chegou a ser negociado a US$ 141,36, o maior valor desde a crise financeira de 2008, segundo dados da S&P Global.

Também neste domingo, o comando militar iraniano rejeitou o ultimato de 48 horas imposto por Trump. Em comunicado divulgado pelo Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, o general Ali Abdollahi Aliabadi classificou a ameaça do presidente norte-americano como uma “ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida”.

EUA anuncia resgate de piloto; Irã diz que derrubou três aeronaves

As Forças Armadas do Irã afirmaram neste domingo que três aeronaves militares dos Estados Unidos foram abatidas durante uma operação de resgate de um piloto americano em território iraniano. A mídia estatal do país divulgou imagens de destroços queimados em uma área desértica, ainda com fumaça visível.

A declaração ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o segundo piloto americano abatido no Irã foi resgatado “são e salvo”, em uma ação que classificou como uma das “mais audaciosas da história” do país. Segundo Trump, o militar sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte.

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