Trump ameaça atacar usinas do Irã caso Ormuz siga fechado

Repórter
Publicado em 5 de abril de 2026 às 12h24.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que o país realizará ataques contra usinas de energia e pontes do Irã na terça-feira, 7, caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto. Ao comentar a situação, o mandatário utilizou um palavrão para se referir à passagem marítima.
O Estreito de Ormuz é responsável por cerca de 20% do fluxo global de petróleo, e seu bloqueio provocou forte reação nos mercados internacionais. Após a interrupção do tráfego no canal, os preços do petróleo dispararam. Na quinta-feira, o barril do tipo Brent chegou a ser negociado a US$ 141,36, o maior valor desde a crise financeira de 2008, segundo dados da S&P Global.
Também neste domingo, o comando militar iraniano rejeitou o ultimato de 48 horas imposto por Trump. Em comunicado divulgado pelo Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, o general Ali Abdollahi Aliabadi classificou a ameaça do presidente norte-americano como uma “ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida”.
As Forças Armadas do Irã afirmaram neste domingo que três aeronaves militares dos Estados Unidos foram abatidas durante uma operação de resgate de um piloto americano em território iraniano. A mídia estatal do país divulgou imagens de destroços queimados em uma área desértica, ainda com fumaça visível.
A declaração ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o segundo piloto americano abatido no Irã foi resgatado “são e salvo”, em uma ação que classificou como uma das “mais audaciosas da história” do país. Segundo Trump, o militar sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte.