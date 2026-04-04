Exportações de petróleo do Irã aumentam apesar da guerra

As exportações de petróleo iraniano a partir da ilha de Kharg, ponto sensível do país no Golfo, registraram aumento apesar do conflito com os Estados Unidos e Israel, informou a imprensa local neste sábado, 4.

"Após as visitas e reuniões realizadas na ilha de Kharg, devo dizer que, nos últimos dias, não só não diminuíram as exportações de petróleo, como até aumentaram", afirmou a agência iraniana ISNA, citando Musa Ahmadi, chefe da Comissão de Energia do Parlamento.

Situada a cerca de 30 quilômetros da costa continental e a 500 km a oeste do Estreito de Ormuz, a ilha de Kharg é crucial para a indústria energética do Irã, sendo responsável por, em condições normais, 90% das exportações de petróleo bruto do país.

A importância do local cresceu ainda mais desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a ofensiva contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou destruir a ilha caso não haja acordo para encerrar a guerra e se o Estreito de Ormuz não for reaberto "imediatamente", passagem que normalmente transporta 20% do consumo mundial de petróleo.

Em 13 de março, os EUA afirmaram ter bombardeado alvos militares na ilha, sem atingir infraestrutura petrolífera. Por sua vez, autoridades iranianas alertaram que os Estados Unidos poderiam considerar um ataque terrestre para ocupar alguma das ilhas do país.

Essas advertências coincidiram com a chegada, na semana passada, ao Oriente Médio, do navio de ataque anfíbio USS Tripoli, que lidera uma força de cerca de 3.500 militares, segundo o Centcom.

*Com informações da AFP