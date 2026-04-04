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ONU adia votação sobre uso da força no Estreito de Ormuz

Decisão ocorreu após China, Rússia e França se posicionarem contra a resolução

Votação: China, Rússia e França se posicionaram contra a resolução (Stringer/Reuters)

Votação: China, Rússia e França se posicionaram contra a resolução (Stringer/Reuters)

SBT News
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Publicado em 4 de abril de 2026 às 11h03.

A ONU decidiu adiar para a próxima semana a votação no Conselho de Segurança de uma resolução proposta pelo Barein, que visa proteger a navegação comercial dentro e nas proximidades do Estreito de Ormuz, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

Originalmente marcada para sexta-feira, 3, e depois remarcada para sábado, 4, a reunião com os 15 membros do Conselho não ocorreu, segundo diplomatas ouvidos pela Reuters, devido à resistência de três dos cinco países com poder de veto à proposta que autorizaria “todos os meios defensivos necessários” para garantir a segurança da navegação no estreito controlado pelo Irã, segundo diplomatas ouvidos pela Reuters.

O Barein, que atualmente preside o Conselho de Segurança e conta com o apoio dos Estados Unidos e de outras nações do Golfo, apresentou a versão final do texto na quinta-feira, 2. No mesmo dia, o enviado chinês à ONU, Fu Cong, manifestou oposição ao uso da força.

França e Rússia, também membros permanentes com poder de veto, já sinalizaram que não apoiarão a medida.

Se aprovada, a resolução representaria o primeiro aval formal da ONU para o uso da força no contexto do conflito no Estreito de Ormuz.

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