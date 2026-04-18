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Trump acusa Irã de 'chantagem' em meio à escalada em Ormuz

Apesar do tom duro e de novas tensções na regiçao, o presidente dos EUA afirmou que as conversas com o Irã continuam e classificou os diálogos como “muito positivos”

Trump sobre o Irã: presidente ainda indicou que pode não estender o cessar-fogo em vigor, previsto para terminar na próxima semana, caso não haja avanço nas negociações

Trump sobre o Irã: presidente ainda indicou que pode não estender o cessar-fogo em vigor, previsto para terminar na próxima semana, caso não haja avanço nas negociações

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 11h46.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 18, que o Irã não pode "chantagear" os Estados Unidos com ameaças envolvendo o Estreito de Ormuz, em meio à nova escalada de tensões na região.

Mais cedo, após anunciar na sexta-feira, 16, a reabertura total da rota estratégica para o escoamento do petróleo mundial, autoridades iranianas recuaram e voltaram a impor “controle rigoroso” sobre o Estreito enquanto os EUA mantiverem o bloqueio naval contra o país. Segundo comunicado militar, a via estratégica “está sob gestão e controle rigorosos” das forças do país.

Horas depois do anúncio, lanchas rápidas da Guarda Revolucionária do Irã abriram fogo contra um petroleiro que transitava pelo Estreito de Ormuz, segundo informou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido.

Durante um evento na Casa Branca, Trump disse que Teerã tenta usar o fechamento da rota marítima como instrumento de pressão, mas que Washington mantém uma postura firme. "Eles queriam fechar o estreito de novo, como vêm fazendo há anos, mas não podem nos chantagear", afirmou.

Apesar do tom duro, o presidente destacou que as conversas com o Irã continuam e classificou os diálogos como “muito positivos”. Segundo o republicano, um acordo pode estar próximo, embora tenha ressaltado que os EUA não cederão a pressões.

Trump também reiterou que o bloqueio naval imposto aos portos iranianos será mantido, mesmo após anúncios contraditórios de Teerã sobre a abertura ou fechamento do Estreito de Ormuz — rota por onde passa cerca de 20% do petróleo global.

O presidente ainda indicou que pode não estender o cessar-fogo em vigor, previsto para terminar na próxima semana, caso não haja avanço nas negociações, e voltou a mencionar a possibilidade de retomada de ações militares.

Mídia local diz que Irã rejeita novas negociações

Além dos episódios militares e das decisões sobre o controle da via marítima estratégica, Teerã ainda não aceitou, por ora, uma nova rodada de negociações com Washington.

Segundo a agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária e citando uma fonte iraniana, o motivo é que a segunda maior nação do Oriente Médio classifica as exigências dos EUA como "excessivas" e contesta também a manutenção do bloqueio naval americano contra portos iranianos.

A fonte afirmou que o Irã considera a ausência dessas exigências uma condição essencial para seguir com qualquer diálogo, e disse que o país não pretende "perder tempo em conversas prolongadas e infrutíferas".

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