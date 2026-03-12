Templo judaico é alvo de ataque com carro e disparos nos EUA; suspeito foi morto

Um carro invadiu o prédio da sinagoga Temple Israel e disparos de arma de fogo foram registrados na tarde desta quinta-feira, 12, em West Bloomfield, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, a cerca de 40 quilômetros de Detroit. O episódio mobilizou forças policiais e foi tratado inicialmente como uma situação de “atirador ativo”.

Autoridades informaram que o suspeito envolvido no incidente foi morto após a ocorrência registrada na sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield, no estado de Michigan. A informação foi confirmada por um agente federal de segurança à emissora CNN e à rede Fox News.

Segundo autoridades do condado de Oakland, o episódio começou quando um veículo subiu na calçada e colidiu contra uma das entradas do templo, localizado na Walnut Lake Road. Após a batida, relatos indicaram disparos de arma de fogo na área, o que levou à mobilização de uma operação policial e ao isolamento da região.

Equipes do FBI, agência federal de investigação dos Estados Unidos, e do ATF, sigla para Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, órgão responsável pela fiscalização de armas e explosivos, foram deslocadas para o local.

A sinagoga abriga também uma escola e um centro comunitário judaico, fator que ampliou a preocupação das autoridades com a segurança de crianças e funcionários presentes no complexo. Nas primeiras horas da ocorrência, não havia confirmação de feridos.

Diante do alerta, o distrito escolar de West Bloomfield e instituições religiosas próximas adotaram medidas de segurança. Entre as ações, foi emitida orientação de shelter in place, termo usado para indicar que as pessoas devem permanecer dentro dos edifícios enquanto a situação de risco é avaliada pelas autoridades.

O xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard, informou que a segurança será reforçada em espaços judaicos da região de West Bloomfield Township. A decisão ocorreu após seguranças da sinagoga trocarem tiros com um indivíduo armado.

Segundo o xerife, autoridades locais discutiam há cerca de duas semanas o risco de episódios de violência, o que contribuiu para que o templo estivesse preparado para reagir à ameaça.

A Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado sobre o caso. A declaração foi feita pela secretária de imprensa, Karoline Leavitt.

"O presidente foi informado sobre o tiroteio em Michigan", afirmou Karoline Leavitt em comunicado enviado à emissora americana CNN. Não foram divulgados outros detalhes sobre o acompanhamento do governo federal.

BREAKING: A vehicle crashed into the Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan and shots were fired after the crash. "Police sources believe a vehicle was intentionally driven into the building, and the car then caught on fire. The smoke at the scene is from the car…

A Federação Judaica de Detroit informou que organizações judaicas da região adotaram protocolo de bloqueio preventivo, com restrição de entrada e saída de pessoas nos prédios enquanto as autoridades avaliam a situação.

Imagens aéreas mostraram presença policial no entorno da sinagoga, com agentes armados entrando no complexo. As autoridades solicitaram que moradores evitem a área para permitir a atuação das equipes de emergência.

O caso segue sob investigação e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.

A governadora do estado de Michigan, Gretchen Whitmer, afirmou em publicação na rede social X, antigo Twitter, que acompanha os relatos sobre um possível atirador ativo na sinagoga.