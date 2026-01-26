Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tempestade de neve nos EUA deixa 1 milhão sem luz e cidades cobertas de neve

Fenômeno é considerado um dos mais severos das últimas décadas, segundo o NWS

Nova York: nevasca e gelo atingem dezenas de estados, provocam apagões, mortes e paralisação do transporte aéreo. (Craig T Fruchtman/Getty Images)

Nova York: nevasca e gelo atingem dezenas de estados, provocam apagões, mortes e paralisação do transporte aéreo. (Craig T Fruchtman/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07h35.

Uma tempestade de inverno de grandes proporções avançou do sul e do centro-oeste para o nordeste dos Estados Unidos neste domingo, 25, após atingir dezenas de estados com temperaturas extremas, nevascas intensas e acúmulo de gelo que provocaram apagões, paralisação do transporte aéreo e desabastecimento em supermercados.

Autoridades classificam o fenômeno como um dos mais severos das últimas décadas no país.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), o sistema trouxe riscos considerados potencialmente “catastróficos”, com impactos que devem se estender ao longo da próxima semana. Ao todo, 20 estados e o Distrito de Columbia decretaram estado de emergência diante do avanço da massa de ar ártico.

Segundo o NWS, a combinação de neve, granizo e temperaturas persistentemente abaixo de zero mantém estradas e calçadas congeladas, tornando as condições de deslocamento extremamente perigosas. O órgão alertou ainda para a possibilidade de quedas prolongadas de energia e danos à infraestrutura urbana.

As primeiras mortes associadas ao episódio começaram a ser registradas neste domingo. Na Louisiana, duas pessoas morreram por hipotermia, segundo autoridades de saúde locais. Em Nova York, o prefeito Zohran Mamdani informou que cinco pessoas foram encontradas mortas ao ar livre durante o fim de semana, em meio ao frio intenso, embora não tenha confirmado oficialmente a relação direta com a tempestade. “Não há lembrete mais poderoso do perigo do frio extremo”, afirmou.

Apagões atingem mais de 1 milhão de consumidores

Dados do site PowerOutage.us indicavam mais de 1 milhão de clientes sem energia elétrica na tarde de domingo, sobretudo nos estados do sul, onde a tempestade teve início no sábado. O Tennessee concentrou parte dos maiores impactos, com mais de 300 mil residências e estabelecimentos comerciais sem eletricidade após a queda de cabos provocada pelo gelo.

Estados como Louisiana, Mississippi e Geórgia — regiões menos habituadas a eventos desse tipo — também registraram mais de 100 mil interrupções cada. No Kentucky e na Geórgia, dezenas de milhares de imóveis permaneceram sem fornecimento de energia.

Autoridades alertaram que os apagões elevam os riscos à população diante de um frio considerado fora do padrão histórico, com possibilidade de novos recordes de temperatura mínima.

Governos estaduais, do Texas à Carolina do Norte, além de Nova York, recomendaram que moradores permanecessem em casa. “Evitem as estradas, a menos que seja absolutamente necessário”, publicou a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas.

Transporte aéreo paralisado e cidades cobertas de neve

A tempestade também afetou amplamente o transporte. Aeroportos de Washington, Filadélfia e Nova York tiveram quase todos os voos cancelados neste domingo. Segundo o site FlightAware, mais de 15 mil voos de e para os Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, além de milhares de atrasos. Outros 2.500 voos já haviam sido cancelados para a segunda-feira.

Na capital federal, moradores acordaram com ruas e calçadas cobertas por vários centímetros de neve. Os escritórios federais permanecerão fechados por precaução. O presidente Donald Trump afirmou, no sábado, que o governo acompanha a situação. “Continuaremos monitorando e em contato com todos os estados na trajetória desta tempestade. Mantenham-se seguros e abrigados!”, escreveu em sua rede Truth Social.

A nevasca se estendeu por áreas centrais como Kansas, Oklahoma e Missouri, onde o acúmulo de neve chegou a cerca de 20 centímetros em algumas localidades. No domingo, o sistema avançou para o nordeste, atingindo grandes centros urbanos como Filadélfia, Nova York e Boston com neve e chuva congelante.

Frio extremo deve persistir após a tempestade

O NWS descreveu o fenômeno como “excepcionalmente grande e duradouro”, atribuindo-o à entrada de uma massa de ar ártico proveniente do Canadá. As temperaturas após a passagem da tempestade devem permanecer extremamente baixas por até uma semana, com sensação térmica inferior a -45°C em algumas regiões.

Trump, conhecido por críticas às políticas climáticas, comentou o episódio ao ironizar o debate sobre aquecimento global. “Por favor: o que aconteceu com o aquecimento global?”, escreveu.

Especialistas observam que perturbações no vórtice polar, responsáveis por deslocar massas de ar ártico para latitudes mais baixas, tornaram-se mais frequentes nas últimas duas décadas, aumentando a ocorrência de episódios de frio extremo na América do Norte.

Acompanhe tudo sobre:NeveEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Zelensky diz que acordo com os EUA está 'pronto para assinatura'

EUA volta a ameaçar tarifas de 100% ao Canadá por acordo com China

Tempestade de inverno mata dois e deixa 1 milhão sem luz nos EUA

Juíza bloqueia plano de Trump que encerraria status legal de 8,4 mil imigrantes nos EUA

Mais na Exame

Mundo

Zelensky diz que acordo com os EUA está 'pronto para assinatura'

Esporte

Patriots e Seahawks se enfrentam na final do Super Bowl LX

Marketing

Alceu Valença e BaianaSystem juntos: a estratégia da Neoenergia no Carnaval

Um conteúdo Bússola

Dia da Energia Limpa: 5 exemplos de iniciativas que reduzem emissões de CO2