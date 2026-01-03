Mundo

Maduro chega de avião a Nova York; veja vídeo

Da Redação
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 20h15.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou neste sábado, 3, a uma base militar nos arredores de Nova York após sua captura por forças dos Estados Unidos em Caracas, na Venezuela.

Maduro surgiu caminhando ao longo de uma pista, cercado por agentes do FBI, logo após descer pela escada de um avião do governo americano em uma instalação da Guarda Nacional do estado de Nova York.

O presidente deve ser transferido de helicóptero para a cidade de Nova York, onde enfrenta acusações de narcotráfico e terrorismo.

Segundo a CNN, Maduro deve comparecer na próxima segunda-feira, 6, a uma audiência no tribunal do Distrito Sul de Nova York, em Manhattan, mesma jurisdição que formalizou as acusações contra ele em 2020. O caso agora retorna à pauta com a apresentação de uma nova denúncia — uma “acusação substitutiva”, no jargão judicial.

O político venezuelano deve ser transferido do aeroporto Stewart International, a cerca de 115 quilômetros ao norte de Nova York, diretamente para o tribunal federal em Lower Manhattan. De acordo com informações do The New York Times, sua esposa, Cilia Flores, também deve se apresentar ao juiz responsável pelo caso, Alvin K. Hellerstein.

A nova denúncia amplia o escopo da acusação feita há quatro anos, que já incluía crimes de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e porte de armas de guerra. Agora, o documento reforça o vínculo de Maduro com o chamado "Cartel de los Soles", suposta rede de militares venezuelanos ligada ao tráfico internacional de drogas.

