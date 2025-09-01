Mundo

Sorvete é recolhido em 16 estados nos EUA após risco de alergias graves

Produtos Moo-llennium Crunch embalados incorretamente alertam para a devolução imediata aos pontos de venda

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22h13.

A Blue Bell Creameries emitiu um recall do sorvete Moo-llennium Crunch após a identificação de amêndoas, nozes e nozes-pecã não declaradas nas embalagens, o que motivou um alerta de risco da Food and Drug Administration (FDA).

Em 21 de agosto, o produto havia sido embalado por engano em caixas de Chocolate Chip Cookie Dough.

Classificação de risco

O FDA classificou o recall como Classe II, indicando que a exposição pode causar efeitos adversos à saúde temporários ou clinicamente reversíveis.

Amêndoas, nozes e nozes-pecã estão listadas entre os nove principais alérgenos alimentares reconhecidos pela Lei de Segurança, Tratamento, Educação e Pesquisa em Alergias Alimentares (FASTER), que também inclui ovos, peixe, crustáceos, leite, amendoim, trigo, gergelim e soja.

Como o erro foi identificado

Um funcionário da Blue Bell detectou a embalagem incorreta em dois galões de meio litro durante o reabastecimento dos produtos em uma loja. Até o momento, nenhum caso de doença foi reportado relacionado ao recall.

Conforme noticiado pela Newsweek, o recall envolve caixas de 2,4 litros de Chocolate Chip Cookie Dough contendo erroneamente o sorvete Moo-llennium Crunch, com código 061027524 na tampa.

As 16.532 caixas foram distribuídas nos seguintes estados: Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Indiana, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Novo México, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virgínia e em Porto Rico.

Orientações aos consumidores

A Blue Bell orienta que consumidores que comprara os produtos façam a devolução ao ponto de compra para reembolso total.

O FDA ressalta que alergias alimentares afetam milhões de americanos, e que reações podem variar de leves, como urticária e inchaço, a graves, incluindo anafilaxia.

Regulamentos exigem a listagem clara de ingredientes, especialmente de alérgenos comuns, para prevenir riscos à saúde.

