Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Milhares de pacotes com camarão são recolhidos de supermercados nos EUA por risco de contaminação

FDA alerta consumidores para descarte de camarão processado pela BMS Foods devido à possível presença de césio-137

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20h15.

Três empresas de frutos do mar recolheram produtos de camarão congelado processados pela BMS Foods, da Indonésia, após suspeita de contaminação pelo isótopo radioativo césio-137, segundo atualização da Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês) divulgada nesta sexta-feira, 29.

O recolhimento envolveu 26.460 pacotes de camarão vendidos em lojas do Walmart entre 31 de julho e 16 de agosto, além de 18.000 sacos de camarão cozido congelado vendidos em supermercados Kroger’s Mercado entre 24 de julho e 11 de agosto.

As empresas responsáveis pelo recolhimento foram a Southwind Foods, Beaver Street Fisheries e Aquastar.

Riscos e orientações para consumidores

O FDA informou que, até o momento, nenhum produto apresentou resultado positivo para césio-137. A agência alertou que a exposição a esse isótopo radioativo pode aumentar o risco de câncer.

Com isso, a orientação é que os consumidores que adquiriram os produtos não devem consumi-los e devem descartá-los imediatamente.

O que aconteceu?

O nível de césio-137 encontrado nas amostras — aproximadamente 68 becquerels por quilograma — está bem abaixo do limite de intervenção da FDA, que é de 1.200 Bq/kg.

No entanto, os reguladores optaram por emitir o alerta como medida de precaução, devido aos potenciais riscos à saúde causados pela exposição a longos períodos de baixas doses de radiação, incluindo o aumento no risco de câncer.

O aviso se aplica aos pacotes de camarões-brancos vannamei congelados da marca Great Value, com peso de 907 gramas (2 libras), vendidos em supermercados Walmart. Todos os lotes afetados possuem data de validade até 15 de março de 2027.

Os produtos foram distribuídos para lojas do Walmart em pelo menos 13 estados, incluindo Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvânia, Texas e Virgínia Ocidental.

Acompanhe tudo sobre:CamarõesSupermercadosContaminação de alimentosWalmart

Mais de Negócios

Últimos dias para se inscrever no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025

Startups estão fracassando por excesso de investimento, mostra pesquisa de Harvard

CEO da Nvidia chega a fortuna de US$ 142 bilhões e ameaça posição de Warren Buffett

Sin gluten, sin alcohol: el CEO de AB InBev viaja 180 días al año para conectarse con las tendencias

Mais na Exame

Economia

Governo anuncia projeto de corte de benefícios fiscais e prevê elevar receita em R$ 19,76 bi em 2026

Mercados

Cinco meses depois, Spirit Airlines entra com novo pedido de falência nos EUA

Mundo

Tribunal dos EUA determina que maioria das tarifas implementadas por Trump são ilegais

Negócios

Últimos dias para se inscrever no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025