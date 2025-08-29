Milhares de pacotes com camarão são recolhidos de supermercados nos EUA por risco de contaminação

Três empresas de frutos do mar recolheram produtos de camarão congelado processados pela BMS Foods, da Indonésia, após suspeita de contaminação pelo isótopo radioativo césio-137, segundo atualização da Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês) divulgada nesta sexta-feira, 29.

O recolhimento envolveu 26.460 pacotes de camarão vendidos em lojas do Walmart entre 31 de julho e 16 de agosto, além de 18.000 sacos de camarão cozido congelado vendidos em supermercados Kroger’s Mercado entre 24 de julho e 11 de agosto.

As empresas responsáveis pelo recolhimento foram a Southwind Foods, Beaver Street Fisheries e Aquastar.

Riscos e orientações para consumidores

O FDA informou que, até o momento, nenhum produto apresentou resultado positivo para césio-137. A agência alertou que a exposição a esse isótopo radioativo pode aumentar o risco de câncer.

Com isso, a orientação é que os consumidores que adquiriram os produtos não devem consumi-los e devem descartá-los imediatamente.

O que aconteceu?

O nível de césio-137 encontrado nas amostras — aproximadamente 68 becquerels por quilograma — está bem abaixo do limite de intervenção da FDA, que é de 1.200 Bq/kg.

No entanto, os reguladores optaram por emitir o alerta como medida de precaução, devido aos potenciais riscos à saúde causados pela exposição a longos períodos de baixas doses de radiação, incluindo o aumento no risco de câncer.

O aviso se aplica aos pacotes de camarões-brancos vannamei congelados da marca Great Value, com peso de 907 gramas (2 libras), vendidos em supermercados Walmart. Todos os lotes afetados possuem data de validade até 15 de março de 2027.

Os produtos foram distribuídos para lojas do Walmart em pelo menos 13 estados, incluindo Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvânia, Texas e Virgínia Ocidental.