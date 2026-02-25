Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Senado da Argentina analisa acordo UE–Mercosul e reforma trabalhista de Milei

Sindicatos anunciam protestos contra reforma trabalhista e regime penal juvenil

Senado da Argentina: plenário discute projetos do governo Milei, incluindo acordo UE–Mercosul e reforma trabalhista. (Juan Mabromata / AFP)

Senado da Argentina: plenário discute projetos do governo Milei, incluindo acordo UE–Mercosul e reforma trabalhista. (Juan Mabromata / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13h26.

O Senado da Argentina vai colocar em pauta nesta semana quatro projetos considerados centrais para a agenda do governo de Javier Milei, com possibilidade de aprovação de parte das propostas.

Entre os temas estão o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, além da Lei de Modernização Trabalhista, que altera regras de jornada, indenizações e direito de greve.

O acordo UE–Mercosul, aprovado no dia 12 pela Câmara dos Deputados, será analisado pelo Senado nesta quinta-feira, 25. Caso avance, a Argentina pode se tornar o primeiro país do bloco sul-americano a ratificar o tratado, enquanto Paraguai, Uruguai e o Brasil seguem com seus trâmites parlamentares.

A Comissão Europeia informou que pretende aplicar o acordo de forma provisória assim que o primeiro país do Mercosul concluir a ratificação, apesar da iniciativa do Parlamento Europeu de levar o tema à Justiça europeia.

Na mesma sessão, os senadores devem analisar mudanças no Regime de Pressupostos Mínimos para a Preservação das Geleiras e do Ambiente Periglacial. O projeto da base governista transfere às províncias a responsabilidade pela avaliação de impacto ambiental e abre espaço para exploração mineral em áreas próximas a geleiras. Se aprovado, o texto segue para nova análise na Câmara dos Deputados.

Reforma trabalhista, protestos e regime penal juvenil

A Lei de Modernização Trabalhista, impulsionada pelo governo, volta ao plenário do Senado na sexta-feira após ter sido aprovada com modificações pela Câmara dos Deputados. O projeto reduz a base de cálculo de indenizações, amplia a jornada de trabalho para até 12 horas e impõe limites ao direito de greve. Para entrar em vigor, o texto precisa de nova aprovação dos senadores.

Centrais sindicais e partidos de esquerda anunciaram mobilizações nas imediações do Congresso contra a proposta. A Confederação Geral do Trabalho discute um plano de ação, enquanto a Frente de Sindicatos Unidos confirmou paralisação com greve e atos públicos, reunindo categorias como servidores públicos, metalúrgicos, trabalhadores do setor de grãos e aeronautas.

Também está previsto para sexta-feira o debate do novo Regime Penal Juvenil, aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 12 de fevereiro. A proposta do governo reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos e endurece penas para crimes graves, com previsão de cumprimento efetivo.

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaJavier MileiAcordo UE-Mercosul

Mais de Mundo

Bill Gates pede desculpas por vínculos com Jeffrey Epstein e admite erro

Estado da União: veja os principais pontos do discurso de Trump

Irã diz que acordo nuclear está próximo e Trump eleva tom contra Teerã

Prisioneiros da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia temem retorno ao país

Mais na Exame

Mundo

Bill Gates pede desculpas por vínculos com Jeffrey Epstein e admite erro

Brasil

Caso Marielle: STF forma maioria para condenar irmãos Brazão como mandantes do assassinato

Negócios

De vendedor a dono, ele dobrou o faturamento da locadora em 2 anos

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: tragédias climáticas revelam o custo da inação e o risco da anestesia