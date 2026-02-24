Argentina detecta surto de gripe aviária e suspende suas exportações de carnes de aves

Autoridades sanitárias da Argentina confirmaram um surto de gripe aviária em um estabelecimento da província de Buenos Aires e suspenderam temporariamente, a partir desta terça-feira, as exportações de carnes de aves e ovos. A medida atinge o comércio externo do setor até nova avaliação sanitária.

O anúncio foi feito pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa), após a confirmação, na segunda-feira, de um caso de influenza aviária altamente patogênica (IAAP) H5 em aves de criação na localidade de Ranchos, situada a 120 quilômetros a sudoeste de Buenos Aires.

Com a detecção, foi acionado um plano de contingência que inclui isolamento da área, desinfecção e abate das aves afetadas. O número de animais não foi divulgado.

O governo argentino comunicou o caso à Organização Mundial de Sanidade Animal (OMSA) e interrompeu as exportações de produtos avícolas para países com os quais mantém acordos baseados no status de território livre da doença. Entre os principais destinos estão China, África do Sul, Chile e Hong Kong.

O Senasa informou que o abastecimento interno seguirá sem alterações, pois a influenza aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos.

O último episódio semelhante ocorreu em agosto, também na província de Buenos Aires, com suspensão das exportações até outubro.

Dados oficiais indicam que a Argentina registrou crescimento anual de 8% nas exportações de carne de frango entre janeiro e agosto de 2025, totalizando 112 mil toneladas e receita de US$ 155 milhões.

Emergência sanitária no Uruguai

No Uruguai, o Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) declarou nesta terça-feira emergência sanitária após a confirmação de influenza aviária H5 em fauna silvestre nos departamentos de Canelones, Maldonado e Rocha.

A medida proíbe a movimentação de aves de criação e a realização de feiras, leilões e exposições do setor em todo o território uruguaio. O governo também reforçou protocolos de biossegurança, com ampliação de controles e medidas para impedir o contato entre aves de produção e animais silvestres.

(Com informações da agência AFP)