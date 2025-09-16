Secretário do Tesouro dos EUA considera 'possível' acordo com China antes de novembro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira que considera “possível” chegar a um acordo com a China antes que as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump entrem em vigor em novembro.

Em entrevista à rede de televisão "CNBC", Bessent disse que espera se reunir novamente com seus pares chineses e afirmou que as conversas estão sendo “muito produtivas”, depois que neste fim de semana eles realizaram a quarta reunião em Madri com avanços.

“Acho que os chineses agora veem que um acordo comercial é possível”, acrescentou.

O encontro ocorreu após a prorrogação, em agosto, da trégua tarifária que ampliou até novembro a suspensão de novos impostos e reduziu as tarifas impostas anteriormente em até 30% para produtos chineses e 10% para produtos americanos.

EUA e China anunciaram nesta segunda-feira um acordo sobre a rede social TikTok, durante rodada de negociações comerciais realizada em Madri, cujos detalhes devem ser acertados por Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, em telefonema marcado para sexta-feira.

As reuniões em Madri se concentraram no TikTok para garantir um acordo preliminar “que respeite totalmente as preocupações de segurança nacional dos EUA”, embora também tenham sido abordados outros assuntos pendentes, como lavagem de dinheiro, importações de minerais ou o “momento difícil” que está passando a fabricante de semicondutores Nvidia na China, onde está sendo investigada por suposta violação das leis antitruste.