Alipay inicia novo ciclo de pagamentos móveis impulsionado pela IA

Durante o 14º Fórum Chinês de Pagamentos e Liquidações, realizado em 16 de setembro, Han Xinyi, CEO do Ant Group, apresentou a trajetória de mais de 20 anos do Alipay, destacando um novo ciclo de inovação nos pagamentos móveis com a chegada da inteligência artificial (IA).

Segundo Han, o desenvolvimento tecnológico, a inovação responsável e o apoio regulatório são fatores chave para impulsionar o avanço dos pagamentos digitais.

Novos ciclos de inovação

Han Xinyi delineou três ciclos de inovação do Alipay. O primeiro começou em 2004, com a popularização dos computadores pessoais, o que impulsionou os pagamentos online. O Alipay ofereceu serviços rápidos e seguros, superando barreiras de confiança e incentivando o crescimento do comércio eletrônico.

Em 2011, com a expansão dos smartphones e da rede 3G, os pagamentos migraram para dispositivos móveis. A introdução de tecnologias como pagamentos por código de barras e reconhecimento facial reduziu os custos de transação e ajudou a China a alcançar uma cobertura de 86% em pagamentos móveis, a maior do mundo.

O terceiro ciclo começou em 2024, com a maturidade de tecnologias como celulares com NFC, cockpits inteligentes, óculos inteligentes e agentes de IA. Com esses novos recursos, surgiram métodos de pagamento inovadores como “encostar”, “olhar” e “pagamento com IA”.

Pagamentos inovadores

“Encostar” : Baseado em NFC, permite concluir a transação simplesmente aproximando o celular de um dispositivo de recebimento. Em apenas quatro meses, o recurso conquistou mais de 100 milhões de usuários, superando 200 milhões no total.

“Olhar” : Disponível em dispositivos como óculos inteligentes, permite que o usuário olhe para um QR Code ou dispositivo NFC, indique o valor em voz alta e confirme a transação. Essa tecnologia é uma solução ideal para pessoas que não podem usar as mãos.

Pagamento com IA: Inclui serviços como MCP de pagamento, gorjetas via IA e AI Pay, voltados para novos cenários de uso, como agentes inteligentes e ferramentas de IA, oferecendo uma experiência de pagamento mais fluida e personalizada.

Futuro dos pagamentos móveis

Han concluiu que o novo ciclo de inovação está tornando os pagamentos mais naturais e integrados ao nosso cotidiano, permitindo que dispositivos como celulares, óculos, veículos e agentes inteligentes realizem transações de maneira intuitiva. Esse ecossistema inclui a cadeia de hardware, dispositivos inteligentes, prestadores de serviços e comerciantes, criando uma experiência de pagamento cada vez mais conectada e evoluída.

Com essas inovações, o Alipay se posiciona como líder no avanço dos pagamentos digitais, acompanhando as necessidades da nova era tecnológica e promovendo um futuro de transações rápidas, seguras e acessíveis para todos.