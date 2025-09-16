Mercado acionário da China de US$ 19 trilhões volta a atrair investidores estrangeiros

O mercado acionário da China, avaliado em US$ 19 trilhões, voltou a chamar a atenção de investidores estrangeiros após três anos de retração, segundo a agência Reuters.

O movimento é apoiado pelo avanço em inteligência artificial, semicondutores e medicamentos, além da busca global por diversificação além dos ativos norte-americanos.

O alívio na guerra tarifária entre China e Estados Unidos e o cenário doméstico de afrouxamento monetário também contribuíram para melhorar o sentimento do mercado.

Na semana passada, o índice Shanghai Composite atingiu a máxima em dez anos, enquanto a bolsa de Hong Kong alcançou o maior nível em quatro anos. Até agora, a alta tem sido puxada principalmente por investidores locais, mas a mudança de humor de estrangeiros pode reforçar o rali.

Investidores estrangeiros

De acordo com informações da Reuters, entre os primeiros a retornar está Brett Barna, que comanda dois single-family offices em Nova York. Ele está preparando uma plataforma para conectar capitais dos Estados Unidos e da Europa ao mercado chinês.

Zheng Yucheng, diretor de investimentos da unidade de fundos da Allianz Global Investors, afirmou que investidores estrangeiros vivem uma fase de reavaliação da competitividade de longo prazo da China.

Agosto foi o mês de maior compra de ações chinesas por hedge funds globais em seis meses, segundo relatório do Morgan Stanley.

Dados da Morningstar indicam que o lançamento de fundos de ações de mercados emergentes sem exposição à China recuou para oito em 2025, após 21 em 2024 e 16 em 2023, sinalizando a queda na demanda por alternativas que deixem o país de fora.

A Polar Capital, gestora britânica com US$ 20 bilhões sob administração, mudou sua visão para positiva em relação à China no fim de 2024. Neste ano, elevou a alocação em ativos do país para mais de 30%, frente à faixa de pouco mais de 20% em que estava. A avaliação de especialistas é de que essa "fome" foi impulsionada pelo avanço da DeepSeek, criadora de um modelo de inteligência artificial de baixo custo que rivaliza com o ChatGPT, além de ganhos de tração em biotecnologia e robótica.

Apesar do maior interesse, problemas persistem. Dados de agosto mostraram fraqueza na produção industrial e nas vendas do varejo, enquanto o investimento estrangeiro direto caiu 13,2% nos primeiros cinco meses de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024.