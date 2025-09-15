TikTok: secretário dos EUA diz que China fez exigência 'muito agressiva' sobre venda do aplicativo

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as negociações sobre a venda do TikTok avançaram, mas ainda dependem de exigências feitas pela China durante reunião em Madrid.

“Nossos colegas chineses vieram com uma demanda muito agressiva. Vamos ver se conseguimos avançar. Não estamos dispostos a sacrificar a segurança nacional por causa de um aplicativo de mídia social”, disse Bessent a jornalistas.

As conversas ocorrem no Palácio de Santa Cruz, sede do Ministério das Relações Exteriores da Espanha, a dois dias do prazo dado para que a ByteDance transfira a gestão do TikTok a investidores americanos. Caso contrário, o aplicativo poderá ser banido do país.

Pressões comerciais

Segundo Bessent e o representante comercial Jamieson Greer, Pequim tenta atrelar o futuro da rede social a concessões comerciais, como a revisão de tarifas impostas nos últimos anos.

“Do ponto de vista chinês, eles veem no possível acordo sobre o TikTok um conjunto de questões, seja tarifas ou outras medidas tomadas ao longo dos anos”, declarou Greer.

As negociações atuais são a quarta rodada em quatro meses e dão continuidade ao encontro em Estocolmo, que aconteceu em julho, quando foi prorrogada por 90 dias a trégua comercial que reduziu tarifas e retomou exportações de terras-raras chinesas.

Para analistas, a rodada em Madrid funciona como preparação para um eventual encontro entre Trump e o presidente Xi Jinping. “Não espero nada substantivo até que haja uma reunião direta”, disse William Reinsch, do Center for Strategic and International Studies (CSIS), à Reuters.

Próximos passos

Bessent viajará para Londres na terça-feira, 16, onde se reunirá com a ministra das Finanças, Rachel Reeves, antes da visita de Estado de Trump ao Reino Unido.

O secretário acrescentou que, mesmo sem acordo imediato sobre o TikTok, as relações com a China seguem positivas. “Ainda é muito bom no mais alto nível. O embaixador Greer e eu temos grande respeito por todos os nossos colegas chineses”, afirmou.