Trump adia reunião com Putin e diz não querer 'uma reunião desperdiçada'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que adiou a esperada reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, porque não quer "uma reunião desperdiçada", em referência às dificuldades para avançar na aproximação entre o Kremlin e o governo da Ucrânia.

" Não quero uma reunião inútil. Não quero perder tempo", afirmou Trump ao ser questionado por jornalistas na Casa Branca sobre os motivos do adiamento do encontro, que estava previsto para acontecer em cerca de duas semanas.

Ele reiterou que Rússia e Ucrânia deveriam retirar as tropas de combate para frear a matança. "Vão para a linha de batalha. Para as linhas do campo de batalha. E se retirem e voltem para casa, e todos tirem um descanso, porque há dois países que estão se matando mutuamente", declarou durante um evento em celebração ao festival indiano do Diwali.

Trump garantiu que notificará publicamente novos avanços diplomáticos "nos próximos dois dias", afirmando que "muitas coisas estão acontecendo" nos bastidores.

Encontro adiado e tensão diplomática

A Casa Branca confirmou que o encontro entre Trump e Putin, previsto para ocorrer em Budapeste no final de outubro, não acontecerá no "futuro imediato".

O anúncio foi feito após uma conversa telefônica entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov. A decisão também ocorre dias depois de um ríspido encontro na Casa Branca entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Apesar do adiamento, Trump demonstrou otimismo ao afirmar que "Putin quer que a guerra termine" e que "Zelensky também quer que termine". "Eu penso que vai terminar", disse o presidente americano.

Durante o evento, que contou com a presença de membros da comunidade indiana nos Estados Unidos, Trump reiterou ainda que a Índia se comprometeu a reduzir gradualmente as compras de petróleo da Rússia.