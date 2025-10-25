Ataques russos com mísseis e drones matam ao menos quatro na Ucrânia

Uma nova onda de ataques com mísseis e drones russos atingiu diferentes regiões da Ucrânia neste sábado, 25, deixando ao menos quatro mortos e 16 feridos, segundo autoridades locais.

Os bombardeios intensificaram os pedidos do presidente Volodimir Zelenski para que aliados ocidentais enviem mais sistemas de defesa aérea, especialmente unidades Patriot.

Em Kiev, dois civis morreram e nove ficaram feridos após um ataque com míssil balístico nas primeiras horas do dia.

Segundo o chefe da administração militar da capital, Timur Tkachenko, o impacto provocou um incêndio em um prédio comercial, enquanto destroços de mísseis interceptados atingiram outras áreas, quebrando janelas e danificando estruturas próximas.

O prefeito da cidade, Vitali Klitschko, relatou em seu canal no Telegram que Kiev estava “sob ataque balístico” e confirmou múltiplas explosões.

Já na região de Dnipropetrovsk, outras duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, de acordo com o governador interino Vladyslav Haivanenko. Ele informou que prédios residenciais e casas particulares foram atingidos pelos ataques.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou nove mísseis e 62 drones durante a ofensiva, dos quais quatro mísseis e 50 drones foram abatidos. Do lado russo, o Ministério da Defesa declarou ter interceptado 121 drones ucranianos ao longo da noite, em diferentes regiões do país.