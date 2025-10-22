Putin não participará da cúpula do G20 na África do Sul, diz Kremlin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não participará da cúpula do G20 que será realizada nos dias 21 e 22 de novembro em Joanesburgo, na África do Sul — a primeira edição do encontro no continente africano —, informou o Kremlin nesta quarta-feira.

"Putin não participará pessoalmente (da cúpula), mas a Rússia será representada de maneira digna", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

O chefe do Kremlin também não compareceu às últimas cúpulas do G20 e é alvo de um mandado de prisão por crimes de guerra na Ucrânia, emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). A África do Sul é signatária do tratado de fundação do tribunal, o que tornaria obrigatória a execução do mandado em caso de presença do líder russo no país.

Peskov havia afirmado anteriormente que Putin participaria “de uma forma ou de outra” da reunião em Joanesburgo, sem esclarecer se seria de modo presencial ou por videoconferência.

A ausência de Putin reforça o isolamento internacional da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.