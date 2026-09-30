TikTok Shop anuncia investimento de R$ 100 milhões em cupons para desbancar rivais na Black Friday

Para sua segunda edição da Black Friday, o TikTok Shop anunciou operação para sair na frente dos grandes marketplaces na hora das compras. Durante o TikTok Shop Summit, nesta quarta-feira, a plataforma chinesa apresentou o plano de investimento de R$ 100 milhões em cupons de desconto, com o propósito de impulsionar a atratividade dos preços.

A estratégia também combina conteúdo, criadores, inteligência artificial e ampliação de categorias. O TikTok Shop aposta em um calendário promocional que começa antes da tradicional sexta-feira de descontos e se estende até dezembro, além de aproximar vendedores e criadores de conteúdo para transformar produtos em narrativas de venda.

A jogada da plataforma da ByteDance se sustenta no desempenho da experiência dos usuários, como velocidade de entrega, preço e confiança, que levam até a recompra.

Um levantamento apresentado pela mostra que 82% dos compradores concordam que o TikTok tem rápida entrega; 87% dos compradores concordam que a plataforma tem boa relação custo-benefício; 88% dos compradores acreditam que TikTok Shop é seguro para fazer compras.

Para sair na frente dos rivais na corrida pela preferência dos consumidores, o TikTok traz ofertas e benefícios ao consumidor durante o evento:

R$ 100 milhões em cupons;

Até 70% de desconto total;

Até R$ 200 Off em Cupons para usuários antigos e existentes;

Até 15% em ofertas-relâmpago, considerando o menor preço dos últimos 30 dias.

Na Black Friday, a companhia também vai oferecer frete grátis em produtos selecionados, até 12% sem juros no cartão de crédito e cupons antecipados (resgate no warm-up e uso no pico).

Encontro entre vendedores e criadores

Gustavo Mondo, Head de Categoria do TikTok Shop, durante o TikTok Shop Summit. (Divulgação)

Segundo Gustavo Mondo, Head de Categoria do TikTok Shop, a preparação para o evento envolve não apenas a garantia do estoque para o período de maior demanda do varejo, mas também a construção de uma agenda de conteúdo capaz de conectar marcas, vendedores e criadores.

“Mais do que manter um nível adequado de estoque aos sellers, queremos garantir que os clientes tenham um calendário grande de conteúdo e uma interação muito forte com os criadores também”, afirmou.

A ideia é aproximar os dois grupos para que criadores conheçam melhor os produtos e consigam desenvolver narrativas focadas em vendas. “É como se fosse o nosso kick-off. A gente vai trazer muitos criadores e fazer um espaço de troca entre eles e os vendedores. E aí eles conhecem as amostras, falam sobre o produto e eles começam a dialogar em termos de narrativa para as vendas”, disse.

Além dos encontros iniciais, o TikTok Shop pretende manter treinamentos e orientações ao longo da campanha. A plataforma também quer trabalhar com conteúdos produzidos por criadores e vendedores, combinando produtos e ofertas com formatos de vídeo e transmissões ao vivo.

IA e algoritmo para personalizar a experiência de compra

A estratégia do TikTok Shop para a Black Friday também passa pelo uso do algoritmo da plataforma para recomendar produtos de acordo com o comportamento dos usuários.

Mondo explicou que a lógica usada no comércio eletrônico segue a mesma base do funcionamento do TikTok: quanto maior a interação de uma pessoa com determinado tipo de conteúdo, maior a probabilidade de ela receber materiais relacionados.

“Se o usuário assistiu a um vídeo de 30 segundos, quanto tempo ele ficou assistindo, se deu like ou enviou aquele conteúdo para alguém: todas essas informações são dados que o algoritmo utiliza”, explicou o executivo.

No ambiente de compras, segundo o executivo, o sistema considera também hábitos de consumo. Usuários que assistem a muitas lives, compram por esse formato ou demonstram interesse por determinados produtos passam a receber recomendações relacionadas.

A inteligência artificial também é utilizada para apoiar vendedores e criadores na produção de conteúdo. Como exemplo, Mondo citou ferramentas capazes de adaptar imagens de produtos para diferentes contextos, como apresentar móveis em ambientes variados.

Ele destacou, porém, que o uso de IA precisa respeitar regras de autenticidade. O TikTok Shop possui políticas específicas para anúncios e produtos, além de equipes de moderação automatizada e humana para verificar conteúdos.

“Se você vai usar IA, tem que ser fiel ao produto. A gente tem uma equipe de moderação automatizada combinada com a moderação humana que está sempre derrubando conteúdos e listagens de produtos violativos”, afirmou.

Beleza, tecnologia e cuidados para casa estão entre apostas

A Black Friday do TikTok Shop terá ofertas em diversas categorias, mas algumas áreas aparecem como apostas da plataforma para o período.

Mondo afirmou que tecnologia continua sendo uma categoria tradicionalmente forte na Black Friday, mas destacou também segmentos como beleza e cuidados para casa.

“Beleza é muito forte, porque as marcas entram muito nisso também e as marcas de beleza têm produtos de preço tabelado. Quando chega em novembro, elas também costumam fazer promoções agressivas e o consumidor identifica que aquele preço é benéfico”, disse.

Segundo ele, categorias ligadas ao dia a dia também devem ganhar espaço, como produtos para casa e itens de despensa. A plataforma afirmou que está ampliando o número de marcas presentes nesses segmentos.

O executivo também ressaltou que a Black Friday será trabalhada dentro de um calendário maior de promoções, acompanhando datas como 10/10 e 11/11.

“O movimento do mercado brasileiro é ter uma mini Black Friday em todo mês. Todos os meses a gente faz esses pilares e por isso, nossa campanha desce em novembro inteiro e vai até dezembro”, afirmou.

Segundo o executivo, o TikTok Shop é responsável pela operação logística da compra, mas a execução é feita por empresas parceiras. “A gente trabalha com as transportadoras parceiras. A gente não tem planos por enquanto de ter nossa transportadora. A gente trabalha com quatro parceiros, tem o Correios, a gente entrega para o Brasil inteiro”, afirmou Mondo.

Plataforma busca ampliar público com entrada de marcas tradicionais

O TikTok Shop também pretende ampliar sua presença entre consumidores de diferentes faixas etárias. Questionado sobre uma possível estratégia para alcançar públicos acima de 40 anos, Gustavo Mondo afirmou que a plataforma já possui usuários de diferentes idades.

“O ponto médio é 30 anos. Acima dessa faixa, temos tanto pessoas jovens quanto pessoas de idade mais elevada”, disse.

Segundo ele, a expansão passa principalmente pela entrada de marcas mais tradicionais no ambiente de compras da plataforma.

“Quanto mais marcas vão entrando nesse universo nosso, que estão presentes no dia a dia das pessoas, a gente vai expandindo as faixas de idade também”, afirmou.

O executivo também destacou que o TikTok Shop não busca criar a viralização de produtos, mas ampliar a exposição de itens que já possuem uma narrativa construída pelas marcas.

“Não conseguimos viralizar um produto por si só. O que conseguimos fazer é ajudar uma marca ou produto que já tem uma narrativa relevante a ganhar uma exposição muito maior de público”, afirmou.

Para isso, a plataforma trabalha com comunidades de criadores, que podem apresentar produtos para públicos específicos e ampliar a descoberta de novas marcas.