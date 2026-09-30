PCE: inflação dos EUA sobe 0,3% em agosto, em linha com as projeções

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira, 30, o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) de agosto, medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O indicador avançou 0,3% na comparação com julho, em linha com a projeção de alta de 0,3%, segundo economistas consultados pelo The Wall Street Journal. No mês anterior, a variação havia sido de 0,1% revisado.

Em 12 meses, o PCE acumulou 3,4%, abaixo da expectativa de 3,7%, mesmo patamar registrado em julho.

Núcleo do PCE

O núcleo do índice, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, subiu 0,2% no mês e 3% em 12 meses. Para a taxa anual, a estimativa era de 3,3%, repetindo o resultado do mês anterior.

Embora o Fed acompanhe oficialmente o índice cheio do PCE, autoridades da instituição costumam considerar o núcleo uma medida mais adequada para avaliar as tendências de inflação no longo prazo, por excluir componentes mais voláteis.

Os números seguem bem acima da meta de 2% perseguida pelo Fed. O dado integra o relatório de renda e gastos pessoais, que também mostrou alta de 0,2% na renda pessoal e de 0,9% nos gastos com consumo em agosto.

O dado integra o relatório de renda e gastos pessoais, que também mostrou alta de 0,2% na renda pessoal em agosto, abaixo da expectativa de 0,4%, e avanço de 0,9% nos gastos com consumo, acima do consenso de 0,8%. Em julho, a renda pessoal havia subido 0,3% e os gastos, 0,1%, ambos após revisão.