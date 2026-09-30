IA cria nova frente de trabalho: vagas em segurança crescem 91%, segundo LinkedIn

O mercado de trabalho ligado à inteligência artificial está criando novas especializações conforme as empresas ampliam o uso da tecnologia. Uma delas é a segurança de IA, área que reúne profissionais responsáveis por identificar riscos, testar sistemas e criar mecanismos para reduzir vulnerabilidades.

Segundo dados apresentados pelo LinkedIn, as vagas relacionadas à segurança de IA cresceram 91% no último ano. O dado foi divulgado pelo CEO da empresa, Daniel Shapero, durante a conferência Talent Connect, realizada nesta semana.

O crescimento ocorre em um mercado de trabalho mais contido, segundo o próprio LinkedIn. A empresa aponta que a expansão de funções relacionadas à IA é uma das exceções em meio à desaceleração das contratações observada em diversos mercados.

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O que faz um profissional de segurança de IA

Segurança de IA não corresponde a uma única profissão. O campo envolve atividades técnicas, operacionais e relacionadas a políticas de uso da tecnologia.

Entre as tarefas estão a identificação de vulnerabilidades, avaliação de riscos, criação de mecanismos de proteção e testes para verificar como um sistema reage a situações potencialmente perigosas.

Na prática, um profissional pode avaliar, por exemplo, se um chatbot revela informações confidenciais, produz conteúdos inadequados ou pode ser manipulado por comandos maliciosos.

Outra frente envolve governança de IA, que inclui a criação de regras e processos para determinar como sistemas devem ser desenvolvidos, avaliados e utilizados dentro de uma organização.

Outras funções de IA também estão crescendo

O avanço não está restrito à segurança. Dados do LinkedIn citados pelo Business Insider mostram crescimento expressivo em outras funções criadas ou impulsionadas pela expansão da tecnologia.

As vagas para profissionais de forward-deployed AI, que trabalham na implementação de soluções de IA diretamente nos clientes ou nas operações, cresceram 226% no período analisado. Já as posições de analistas forenses de IA avançaram 169%.

O próprio LinkedIn também identificou expansão mais ampla das oportunidades relacionadas à tecnologia. Em levantamento publicado em agosto, a empresa afirmou que as vagas de IA nos Estados Unidos aproximadamente dobraram desde 2023.

O levantamento mostra ainda que a função de engenheiro de IA ultrapassou a de engenheiro de machine learning como o cargo de IA mais comum entre os anúncios analisados pela plataforma.

Para o profissional, isso amplia o número de funções que exigem conhecimento sobre inteligência artificial, mesmo fora do desenvolvimento de modelos.

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Segurança de IA também se conecta à cibersegurança

A expansão dos sistemas de inteligência artificial aumenta a necessidade de proteger não apenas os dados utilizados pelas empresas, mas também os próprios sistemas de IA.

A relação com a cibersegurança tende a ser direta. Sistemas de IA podem lidar com informações sensíveis, acessar ferramentas corporativas e executar determinadas tarefas de forma automatizada.

Nos Estados Unidos, o Bureau of Labor Statistics projeta crescimento de 21% entre 2025 e 2035 para os empregos de analista de segurança da informação. A entidade relaciona parte dessa demanda à maior utilização de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial.

Isso não significa que todo profissional de segurança da informação passará a trabalhar com IA. O dado, porém, mostra como segurança digital e inteligência artificial estão se tornando áreas cada vez mais relacionadas.

Quais conhecimentos podem ser necessários

As exigências variam conforme a função. Algumas posições são altamente técnicas e demandam conhecimentos de programação, segurança da informação, engenharia de machine learning e avaliação de modelos.

Outras podem combinar IA com conhecimentos de gestão de riscos, compliance, políticas públicas ou governança.

Para profissionais que já trabalham em tecnologia, segurança, jurídico, compliance ou gestão, entender como sistemas de IA funcionam pode ajudar a compreender os riscos envolvidos na adoção dessas ferramentas.

O movimento também reforça uma mudança no mercado: conhecimento sobre inteligência artificial não está restrito a quem desenvolve modelos. A tecnologia começa a criar demanda por profissionais capazes de implementar, supervisionar e proteger sistemas utilizados por empresas.

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A expansão das vagas de segurança é, portanto, parte de um movimento mais amplo de especialização do mercado de trabalho em torno da inteligência artificial. Conforme as empresas incorporam sistemas de IA a diferentes processos, surgem funções voltadas não apenas à criação dessas ferramentas, mas também à sua implementação, controle e segurança.