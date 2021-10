Quer viajar para a Argentina? Peso tem maior desvalorização da história

Viajar para a Argentina pode ficar cada vez mais barato — mesmo com o real brasileiro desvalorizado.

O dólar americano tem sido negociado em patamares recordes nas últimas semanas em relação ao peso argentino, o que apesar do caos econômico no país vizinho, pode ser boa notícia para os viajantes que desejam aproveitar a reabertura das fronteiras neste mês.

Nesta quarta-feira, 27, a moeda americana chegou a cotação de 197 pesos argentinos na venda à tarde no mercado paralelo, cotação conhecida como "blue". É o maior valor já registrado, segundo histórico do site especializado "El Cronista".

A cotação do dólar na Argentina apresentava alta de 0,51% por volta das 15h. O recorde anterior era de ontem, quando a moeda no mercado paralelo já havia ficado na casa dos 196 pesos.

Enquanto isso, o dólar "mayorista", que o Banco Central usa como referência para grandes empresas e operações, está em cerca de 99 pesos. Assim, a diferença de valor entre a cotação do Banco Central e a cotação "blue" chega a quase 100%, sinal sempre visto como má notícia na economia argentina.

Em meio à "briga por dólares" no país, o setor de turismo argentino espera voltar a atrair brasileiros, que levam a moeda americana para trocar no país por pesos e movimentam também o comércio. A entrada de viajantes vindos do Brasil voltou a ser autorizada em 1º de outubro (veja as regras abaixo).

Com a economia argentina altamente dolarizada, as compras de vários serviços e produtos, sobretudo os mais caros, também são feitas diretamente em dólar, e não em peso.

Para os brasileiros, não significa que a viagem será necessariamente barata, uma vez que o dólar comercial no Brasil também está cotado acima dos 5,50 reais (e perto dos 6 reais na compra do dólar turismo em algumas modalidades) e passagens aéreas caras.

Mas com a desvalorização ainda mais acelerada do peso, ter dólares em território dos hermanos pode garantir uma viagem mais barata do que a países como os Estados Unidos e europeus.

(Os EUA, por sua vez, liberaram a entrada de brasileiros a partir de 8 de novembro, incluindo na autorização todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde.)

Em parte pelo dólar alto - além da crise econômica interna e os sinais negativos do mercado internacional - a Argentina vive ainda um cenário de inflação acima dos 50%, o que acarretou em uma política de congelamento de preços anunciada pelo governo Alberto Fernández. Nas últimas semanas, mais de 1.400 itens na Argentina tiveram os preços congelados.

No último dado divulgado, referente a setembro, o principal índice de preços do país chegou a 52,5% em 12 meses, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos.

Requisitos para brasileiros

Com a reabertura do país e avanço da vacinação, a entrada de brasileiros na Argentina voltou a ser autorizada desde 1º de outubro. Algumas condições foram estabelecidas, como apresentação de vacinação completa.

Veja as regras:

Vacinação completa contra a covid-19 (duas doses ou uma dose da vacina da Johnson & Johnson) e apresentação de comprovante;

(duas doses ou uma dose da vacina da Johnson & Johnson) e apresentação de comprovante; A vacinação tem de ter sido completada há mais de 14 dias ;

; A quarentena não é necessária para quem tem vacinação completa , desde que assinado um termo de compromisso;

, desde que assinado um termo de compromisso; Quem não se vacinou completamente precisa cumprir uma quarentena de 7 dias , independentemente da idade;

, independentemente da idade; Todos os estrangeiros ou não residentes têm de apresentar teste RT-PCR negativo realizado 72 horas antes do embarque;

realizado 72 horas antes do embarque; Um outro teste é exigido entre o 5º e 7º dia de permanência no país.

A reabertura das fronteiras a estrangeiros, para além do Brasil, também vale para viajantes vindos de outros países sul-americanos que fazem fronteira com o território argentino.

Antes da pandemia, a Argentina recebia cerca de 1,4 milhão de brasileiros por ano, e o Brasil, quase 2 milhões de argentinos.

Inflação

A situação cambial na Argentina piora devido a uma dívida de 45 bilhões de dólares contraída junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) na gestão do ex-presidente Mauricio Macri. Outra dívida, com credores internacionais, foi negociada no ano passado para condições mais favoráveis, e o governo argentino tenta agora uma negociação com o FMI.

O cenário de câmbio instável também tem feito também o preço do bitcoin disparar na Argentina. Já cresce no mercado de ações local a procura por opções de listagem atrelada a criptomoedas, e um projeto de lei chegou a ser apresentado no Congresso pagamento de salários em criptomoedas.

Em El Salvador, o governo de Nayib Bukele - presidente que deu um golpe destituindo a Suprema Corte do país e perseguindo opositores - instituiu uma carteira digital com bitcoin como moeda de curso legal no país, usada em supermercados e postos de gasolina, para conter a instabilidade monetária.

Além da Argentina, que vivia o trauma da inflação mesmo antes da pandemia, outros países latino-americanos vêm sofrendo com o aumento de preços e o cenário internacional. O governo do Equador, do ex-banqueiro recém-eleito Guillermo Lasso, também anunciou congelamento de preços, como o da gasolina.

Lasso foi eleito prometendo reformas liberais e menor interferência do Estado na economia. O país vive também uma onda de violência.

A inflação também voltou a ser um problema no Brasil, com a alta do IPCA superando os 10% no acumulado de 12 meses e a taxa de juros, a Selic, podendo terminar o ano também perto de 10%.

Apesar disso, o Brasil tem situação mais estável que a Argentina devido à estabilidade maior. Em entrevista anterior à EXAME, ao falar sobre a situação dos países emergentes em meio à inflação internacional, o economista André Biancarelli, diretor do Instituto de Economia da Unicamp, afirmou que o Brasil se encontra em situação mais estável do que em crises passadas - apesar da inflação em 10% - por ter reservas internacionais e não ter mais dívida com o FMI.

