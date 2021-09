Um terço da população de El Salvador já utiliza a carteira digital do país

Praticamente um terço da população salvadorenha utiliza ativamente a carteira de bitcoin chamada “Chivo”, menos de um mês após o país adotar o bitcoin como moeda de curso legal, afirmou o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no Twitter.

Segundo ele, cerca de 2,1 milhões de pessoas utilizam a carteira digital oficial do país. O número é maior do que o de contas em banco, disse o presidente. El Salvador tem uma população de aproximadamente 6,5 milhões de pessoas, de acordo com o CIA World Factbook.

2.1 million Salvadorans are ACTIVELY USING @chivowallet (not downloads).

Chivo is not a bank, but in less than 3 weeks, it now has more users than any bank in El Salvador and is moving fast to have more users that ALL BANKS IN EL SALVADOR combined.

This is wild!#Bitcoin🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 25, 2021