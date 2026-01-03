Mundo

Onde está Nicolás Maduro e o que pode acontecer com ele

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Maduro está em um navio de guerra rumo à Nova York

Nicolás Maduro: indiciado por narcotráfico (Federico Parra/AFP)

Da Redação
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11h56.

Junto com o bombardeio das tropas americanas na capital Caracas e outras cidades venezuelanas, veio o anúncio de que Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados. A afirmação foi feita pelo próprio Donald Trump em suas redes sociais. Maduro teria sido levado da Venezuela pela Força Delta, considerada a tropa de elite das forças armadas dos EUA

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou ter pedido provas de que Maduro estava vivo de fato. A Rússia também se manifestou, exigindo que o paradeiro do presidente fosse revelado o quanto antes.

Quais são as acusações contra Maduro?

O governo dos Estados Unidos formalizou as acusações criminais contra o presidente da Venezuela.

Em postagem na rede X, a procuradora-geral americana Pamela Bondi afirmou que “Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram indiciados no Distrito Sul de Nova York” e detalhou os crimes imputados ao líder chavista.

Segundo ela, Maduro foi acusado de “conspiração para narco-terrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos, e conspiração para possuir metralhadoras e artefatos destrutivos contra os Estados Unidos”.

Bondi disse ainda que “em breve, eles enfrentarão toda a força da Justiça americana, em solo americano, em tribunais americanos”, reforçando que o julgamento de Maduro e de Cilia Flores deverá ocorrer nos EUA.

Qual é o paradeiro de Maduro?

Trump afirmou à Fox News que Maduro e sua esposa foram levados para o USS Iwo Jima, um dos navios de guerra americanos que têm patrulhado o Caribe.

“Sim, eles estão em um navio”, disse Trump na entrevista por telefone na manhã deste sábado. “Eles vão para Nova York. Os helicópteros os levaram de lá [de Caracas], e eles fizeram um voo agradável de helicóptero — tenho certeza de que adoraram. Mas eles mataram muita gente, lembrem-se disso.”

