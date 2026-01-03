JD Vance diz que Maduro ignorou acordo e reitera acusações de narcotráfico

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou neste sábado, 3, que a Venezuela ignorou as propostas apresentadas por Washington para um acordo e disse que Nicolás Maduro foi a pessoa"mais recente a descobrir que o presidente Donald Trump cumpre o que promete".

Em publicação no X, Vance afirmou que Trump teria oferecido "várias saídas" ao governo venezuelano, mas manteve, segundo ele, uma posição firme.

"O presidente foi claro durante todo o processo: o narcotráfico precisa cessar e o petróleo roubado deve ser devolvido aos Estados Unidos", escreveu.

Vance também reiterou a tese do governo americano de que Maduro era considerado um foragido da Justiça dos EUA. "Ninguém escapa da justiça por tráfico de drogas só porque vive em um palácio em Caracas.", afirmou.