Quem é Teddy Riner, lenda do judô que quer ser presidente da França

O judoca francês Teddy Riner, cinco vezes campeão olímpico, anunciou que será candidato à Presidência da França nas eleições de 2027. Aos 37 anos, o atleta pretende disputar a sucessão de Emmanuel Macron e, ao mesmo tempo, manter a carreira esportiva, com a possibilidade de participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

O anúncio foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual Riner aparece sentado diante de uma biblioteca, vestindo camisa branca e paletó escuro.

"Meu nome é Teddy Riner e hoje, digo a vocês, olho no olho: sou candidato à eleição presidencial de 2027", declarou.

"A luta sempre fez parte de mim. Eu sei o que é lutar, cair e levantar sempre", acrescentou o atleta, nascido em Guadalupe, território ultramarino francês.

As eleições presidenciais da França estão marcadas para 18 de abril e 2 de maio de 2027, em dois turnos. Macron, que governa desde 2017, não pode disputar um terceiro mandato consecutivo.

Por que Teddy Riner decidiu disputar a Presidência?

Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, publicada nesta segunda-feira, 9, Riner afirmou que sua decisão está relacionada à experiência dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Segundo o judoca, o evento mostrou "um país inteiro unido, orgulhoso, feliz", mas que voltou a ficar dividido poucas semanas depois.

Riner se apresenta como uma alternativa à polarização política francesa. Embora reconheça que já existem muitos pré-candidatos, afirmou que pretende levar a disputa até o fim e acredita ter chances de vitória.

"O único risco que vejo hoje é estarmos resignados a escolher entre duas possibilidades, as dos extremos", declarou.

O atleta afirma não se identificar nem com a direita nem com a esquerda. As pesquisas eleitorais citadas pela AFP apontam a líder de extrema-direita Marine Le Pen como favorita, com a possibilidade de enfrentar Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, no segundo turno.

Para oficializar a candidatura, Riner precisará reunir 500 apoios de parlamentares, prefeitos e outros representantes eleitos, distribuídos por pelo menos 30 dos 101 departamentos franceses.

Quem é Teddy Riner, o judoca que quer ser presidente da França?

Com 2,03 metros de altura e quase 140 quilos, Teddy Riner é um dos maiores nomes da história do judô. O francês conquistou cinco medalhas de ouro olímpicas, sendo três individuais e duas por equipes.

Ele é o único judoca a vencer três títulos olímpicos individuais na categoria dos pesos-pesados, conquistados em Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024.

Também foi campeão por equipes nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024, além de conquistar dois bronzes individuais, em Pequim-2008 e Tóquio-2020.

Na Olimpíada de Paris, Riner foi escolhido para acender a pira olímpica ao lado da ex-atleta Marie-José Pérec.

Mesmo com a candidatura presidencial, o judoca não descarta buscar seu quarto título olímpico individual em Los Angeles-2028.

"Se o cargo permitir e se os franceses autorizarem", afirmou ao Le Parisien, ao comentar a possibilidade de continuar competindo caso seja eleito.

Como está a disputa pela Presidência da França em 2027?

A candidatura de Riner surge em um período de tensões sociais e econômicas na França. Os últimos meses do governo Macron são marcados por protestos semanais desde setembro.

Eleito em 2017 com uma plataforma centrista, Macron chegou ao poder apresentando uma alternativa à tradicional disputa entre partidos de esquerda e direita.

Riner pretende ocupar um espaço semelhante ao se apresentar como um candidato fora dos polos políticos tradicionais. Sua participação efetiva na eleição, porém, ainda depende da obtenção dos apoios necessários para registrar a candidatura.

*Com AFP