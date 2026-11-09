Ambev admite que subestimou cerveja premium, e agora é a Heineken que perde espaço

A Ambev passou de 12 a 15 anos reconstruindo o posicionamento de suas marcas e aceitando margens mais apertadas depois de subestimar a migração do consumidor para a cerveja premium, tendência que a Heineken identificou primeiro e soube capturar. O período, descrito pela própria gestão como uma fase que deixou cicatrizes na companhia, aparece em relatório do BTG Pactual publicado nesta segunda-feira, 9.

Os analistas Thiago Duarte e Guilherme Guttilla se reuniram na semana passada com o CFO da Ambev, Guilherme Fleury, e a equipe de relações com investidores. Segundo o banco, o executivo foi franco sobre os erros do passado. A leitura de agora, porém, é outra: quem estaria com menos armas na briga pelo segmento mais caro é a rival holandesa.

A gestão enxerga nas lições daquele período a razão de a companhia estar hoje mais preparada, de acordo com o BTG. O desenvolvimento de marcas e de categorias voltou ao centro da estratégia, no lugar dos ganhos de margem via orçamento base zero e do crescimento por aquisições.

O orçamento base zero é uma metodologia de gestão de custos que obriga cada área a justificar todos os seus gastos a cada ciclo, sem partir do orçamento do ano anterior como referência.

Três peças sustentam a mudança, na leitura do banco. A compra da SABMiller pela controladora AB InBev trouxe métodos para ler mercados de cerveja e desenvolver categorias. O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, e o BEES, plataforma de vendas para bares e mercados, acrescentam velocidade e conhecimento sobre o consumidor.

Essas ferramentas se somam às vantagens tradicionais da Ambev em custo, logística e marcas. Para os analistas, essa memória institucional é o que dá credibilidade à atual disciplina de preços da companhia.

A virada já aparece nos números. A Ambev retomou em 2025 a liderança do segmento premium, depois de uma década, e vem ampliando a distância desde então.

No terceiro trimestre, o volume das marcas premium da Ambev no Brasil avançou 19%. Michelob Ultra multiplicou por quase seis vezes o volume vendido no país, e Stella Pure Gold quase triplicou.

Na avaliação do BTG, a Heineken vem perdendo parte do seu posicionamento premium. Corona, Stella Artois e Michelob frequentemente aparecem acima dela na escada de preços.

Com basicamente duas marcas principais, a rival teria dificuldade de ganhar volume relevante sem abrir mão de preço ou da percepção de marca. Para o banco, premium é um jogo de portfólio, e a Ambev tem hoje o portfólio mais profundo.

Segundo o BTG, a Ambev prefere enfrentar um único concorrente forte e racional a vários competidores menores brigando por participação via preço.

Reajustes menores e mais frequentes

A reunião tinha um motivo. No terceiro trimestre, o avanço de preços ficou abaixo do que o BTG esperava. A dúvida dos analistas era se o ímpeto de reajustes, reforçado nos últimos trimestres, havia perdido força.

A resposta, segundo o banco, foi mais sobre ritmo do que sobre intensidade. Desde 2025, a Ambev passou a decompor com mais detalhe os fatores que movem o volume e investiu pesado em inteligência de negócios. Com isso, consegue ajustar preços com muito mais frequência e a um custo menor de implementação.

A lógica é fazer aumentos menores e constantes, para evitar reações bruscas de clientes e concorrentes. Por isso, o terceiro trimestre já não concentra tanto do esforço anual de preços quanto no passado.

No período, a receita da operação de cerveja no Brasil cresceu 4,8%, para R$ 10,14 bilhões, puxada por preço e por um mix de produtos mais caros. O volume vendido pela Ambev no país subiu 0,5%. O lucro líquido ajustado da companhia somou R$ 4,39 bilhões, alta de 14,3% em um ano.

A gestão deixou claro que não vai sacrificar rentabilidade para ganhar participação. O BTG pondera, no entanto, que a companhia precisará acelerar os reajustes no quarto trimestre para não chegar a 2027 com pouco preço acumulado, como ocorreu na passagem de 2024 para 2025.

O banco reiterou a recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 20 em 12 meses, ante cotação de R$ 15,48 usada no relatório. O potencial de valorização é de 29,2%. Somado ao dividend yield projetado de 7,8%, o retorno total estimado chega a 37%.

Na alocação de capital, os dividendos seguem como prioridade. A gestão, porém, vê a recompra de ações como uma forma mais flexível e eficiente do ponto de vista tributário de devolver o caixa excedente. Até eventuais aquisições passaram a ser comparadas ao retorno das recompras.

Junto com o balanço, o conselho aprovou um programa de recompra de até 190 milhões de ações, o equivalente a cerca de R$ 2,9 bilhões, válido até abril de 2028. Para o BTG, o movimento reforça a expectativa de um payout acima de 100% em 2026 e nos anos seguintes, ou seja, de uma distribuição aos acionistas maior que o lucro do período.

A ação negocia a 14,4 vezes o lucro projetado para 2027, ainda com desconto em relação à AB InBev. Em maio, o BTG havia elevado a recomendação para a Ambev depois de 13 anos.